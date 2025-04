Diego Guerra repite su título autonómico

El Maestro Internacional Diego Guerra Bastida, que hace dos días fue escogido como el mejor ajedrecista por el Concello de Ferrol, se proclamó campeón en el categoría de mayores de 50 años en el Campeonato Gallego de ajedrez que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Padrón.



El miembro del Círculo Ferrolano realizó una competición soberbia, ya que no sólo se hizo con el título autónomico en su categoría, sino que finalizó en el sexto puesto de la clasificación general quedándose a sólo un punto del ganador.



Guerra comenzó su andadura en esta cita enfrentándose y venciendo a Marcos Conde. Este triunfo le permitió ganar confianza para enfrentarse y superar a Rubén López en la segunda ronda. De momento, su inicio era demoledor como pudo comprobar Álvaro Maquieira, que también sucumbió ante el IM ferrolano. Con todo, su racha se truncó contra Julio Suárez, que fue el campeón absoluto. Aun así, la partida estuvo muy reñida y su rival tuvo que sudar mucho para vencer.



Tras este traspié, Diego Guerra comenzó a flaquear un poco porque cedió unas tablas frente a Breixo Xesús Álvarez y frente a José Antonio Sande. Sin embargo, retornó a la senda de la victoria ante Martín Gómez, para sumar su sexto punto en ocho rondas y así conquistar ese título autonómico y ese sexto puesto en la general. Sin duda, un buen final para este miembro del Círculo Ferrolano que siempre compitió en las primeras mesas.

Más representación



Pero Diego Guerra no estuvo sólo en Padrón, ya que más integrantes de su club y de Ferrol y de Narón acudieron a este Campeonato Gallego. En la categoría absoluta, también integraron el “top 20” Alfonso López (Club de Ajedrez Padrón) y Henrique Rey (Club Deportivo Xadrez Ourense). En esta misma división compitieron David Varela y Ricardo Tuimil (Círculo Xadrez Narón) y José Manuel Tenreiro y Vicente Fraga (Grupo Bazán), que estuvieron peleando hasta el final por lograr un gran resultado en la clasificación general.



Mientras tanto, en la categoría sub 16, Martín Arzúa y Pablo Garrido, ambos del Círculo Ferrolano, lograron los mejores puestos siendo vigesimotercero y vigesimonoveno, respectivamente. Junto a ellos estuvieron sus compañeros Hugo Antón, Roberto Andrade y Miguel Ferro, así como Unai González (Círculo Xadrez Narón). Por último en sub 12 sólo estuvo Alejandro Ferro (Círculo Ferrolano) como representación local, mientras que en sub 10 lo hizo Manuel Fernández (Círculo Ferrolano). Los dos jóvenes ajedrecistas tuvieron un gran desempeño en este certamen autonómico.