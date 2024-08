Descubriendo el oval de la mano del Rugby Ferrol

El club local celebraba ayer una jornada de puertas abiertas para que los más jóvenes tuvieran una primera toma de contacto con el rugby. La iniciativa, que consistía en actividades sobre el terreno de juego y un “tercer tiempo” de merienda y confraternización, tuvo gran acogida y más de un “fichaje” para las categorías base.



Desde la directiva del club se expresaba satisfacción por cómo transcurrió la tarde en A Malata. “A maioría non coñece o deporte, e pensa que é algo moi bruto”, explicaba Marta Grandal, nueva directora del club, pensando sobre todo en las familias de los niños y niñas asistentes, ya que ella misma compartía esa percepción antes de implicarse en el rugby. “Luego cuando ven o que é de verdade, e escoitan aos chavales que levan anos aquí, se entende que non é o que se pensa de estar todos polo chan e golpeándose”, continuaba.

Ayer los más veteranos del club comenzaban a calentar motores para la temporada 2024/2025 l EMILIO CORTIZAS



El evento coincidía además con el primer entrenamiento de la campaña para el equipo sénior –competidores en la primera División Autonómica–, y muchos de los jugadores pasaban la tarde con los visitantes.

Algunos de estos últimos se despedían determinados a unirse a los inminentes primeros entrenamientos de la cantera, programados para la próxima semana, el día 2 de septiembre en el caso de los equipos sub 14, sub 16 y sub 18, y el día 4 para los escolares. Grandal recordaba que, de forma general, las sesiones de entreno admiten público, “nunca pechamos a porta, e sempre se pode vir a mirar”, mencionaba.