El derbi extraordinario de Racing de Ferrol y Deportivo

Una semana extraordinaria merece un resultado extraordinario para el Racing de Ferrol. El derbi ante el Deportivo de Óscar Gilsanz –que rehuye de la, a priori, condición de favoritos, apoyándose en que “el Racing es mucho mejor equipo de lo que nos puede parecer si solo vemos la clasificación y esperamos un partido muy complicado”– hace olvidar, por momentos, el barro en el que ha quedado encajado el conjunto verde, viendo en el choque del sábado ese oasis en el que parar a beber y continuar camino.



Una travesía a la que le restan diez paradas a los ferrolanos y con la primera ante el eterno rival, ante los vecinos coruñeses y ante un Depor contra el que el Menéndez sonríe al preguntarle si hay un plan especial para parar a nombres como Mella o Yeremay –autor del tanto que le dio el triunfo, el primero liguero, ante los ferrolanos en Riazor–. “No, no hay plan especial. Hay un plan de trabajar como equipo, de saber lo que tenemos que hacer en defensa, ajustar bien las marcas, desorganizarse lo menos posible y tener buenas coberturas en el uno para uno”, señalaba el asturiano ante un grupo herculino muy dañino en las transiciones y que viene de firmar tres empates consecutivos.

Y el hecho de que el encuentro ante los coruñeses suponga la salida del último cuarto liguero no afecta en el programa ferrolano. “No nos condiciona. Para nosotros el partido más cercano es siempre el más importante. No podemos hacer previsión”, apunta el preparador, curtido en su corta estancia en la casa verde de las continuas piedras en el camino, que se unen a los errores propios, recordando asimismo protestadas decisiones arbitrales en duelos como el del Córdoba o Burgos y unos penaltis no pitados.

“Nos merecemos más. Se ha juntado esa pequeña mochila que llevamos atrás y que hace que cada partido no sea en igualdad con el rival. Siempre estamos por detrás en esa situación de cada lance, ese error individual que te penaliza. Creo que deberíamos de tener, por méritos contraídos y a pesar de todas esas dificultades o carencias, mínimo cinco o seis puntos más”, sentenciaba el preparador.

La respuesta

Un vacío en el casillero que se puede empezar a suplir este sábado ante un Deportivo cuya principal virtud esta en su parte ofensiva –”goles son amores y muchos puntos”–, con jugadores “jóvenes, descarados que van a más” en una formación herculina que “creo que es muy buen equipo”. Sea el Depor o el Elche –próximo rival–, el Racing ya no tiene tiempo de mirar quién es quién para comenzar a hacer lo imposible, lo extraordinario, entendiéndose a lo diferente visto en lo que llevamos de liga.

Eso sí, y con sólo un triunfo en casa, lograr otro en este derbi serviría más para la moral local que a nivel clasificatorio, que se tendría que seguir solucionando en próximas semanas. Y todo ello con Menéndez buscando en cada partido soluciones que no llegan, a pesar del aumento de llegadas o de que “cada día lo hacemos con más fluidez, tener tranquilidad, madurar el partido, llegar más cómodo y con más gente”. El sábado es un buen día para que la moneda salga de cara y los hombres extraordinarios de Menéndez demuestren que lo son.