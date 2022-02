Racing de Ferrol | A darle la vuelta a la dinámica

No atraviesa por su mejor racha de resultados el Racing que, sin embargo, le da valor al punto sumado en el Nuevo Vivero ante el Badajoz. Sobre todo por lo visto, sobre todo, en la segunda parte, en la que el centrocampista Álex López recuerda que “aunque no estamos en nuestro mejor momento, si tenemos las ganas y la mentalización de hacer una buena semana de trabajo para hacer bueno el punto en casa”.



La plantilla racinguista espera dejar atrás una cuesta de enero que se ha traducido en dos empates y otras derrotas –además de un partido aplazado– y empezar a recuperar una cierta normalidad en el mes de febrero que acaba de empezar. “Nuestro objetivo tiene que ser entrar en el playoff de ascenso a Segunda, como lo quieren otros muchos equipos. A nivel de resultados no fuimos inferiores a equipos como la UD Logroñés o el Racing de Santander, que persiguen el ascenso directo, pero los resultados no fueron buenos y afectaron a la confianza”, dice Álex López que, sin embargo, recuerda que “no tengo dudas de que al final, con trabajo, lo acabaremos consiguiendo”.









Serie





El futbolista ferrolano recuerda lo que una racha buena o mala puede influir en la situación clasificatoria y por espera que el Racing, tras la mala dinámica de las últimas semanas, entre en una mejor. “El fútbol cambia muy rápido y, a excepción del Deportivo o del Racing de Santander, que están un poco más arriba, los demás estamos en una situación más o menos igualadas. Por eso tenemos que volver a coger la dinámica positiva, porque lo importante es llegar bien a las diez últimas jornadas del campeonato”.



Ahora, en el partido contra el colista Tudelano, el futbolista rehúye de las confianzas y recuerda que “todos los encuentros son complicados y si alguien piensa que es fácil, está equivocado, porque cada vez hay menos diferencias”.