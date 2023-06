Daniel Castro, el mejor español en la tercera cita de la Copa del Mundo en Colombia

No pudo igualar el “top 10” firmado hace unas semanas en la competición internacional de Shanghai, pero a pesar de no ocupar una de esas primeras plazas, el pontés Daniel Castro volvió a colocarse como el mejor español en la tercera de las pruebas de la Copa del Mundo.

En la cita dirimida en Medellín, en Colombia, el arquero del Sílex terminó su concurso en la competición individual en la decimonovena posición, tras una buena actuación en la tirada sudamericana. Así, tras superar la primera ronda ganando, precisamente, al anfitrión Santiago Arcila por un claro marcador de 6-0, el de As Pontes –trigésimo primero en el “round”–, cruzó su camino con el coreano Woo Seok Lee, segundo en el citado “round”.



Un duelo muy igualado y en el que el de la villa puso contra las cuerdas a uno de los favoritos para el podio, cediendo por un ajustado 4-6. Y es que tras la victoria del coreano en el primer set, el pontés empató en el segundo y firmaron tablas en los dos siguientes. El triunfo se decidió así en la quinta manga, y por un solo punto, dejando de este modo un buen sabor de boca para el tirador de la villa integrante de la selección española de arco recurvo.

Previamente, cabe recodar que Castro había disputado también la competición por equipos masculina y mixta, firmando la décima y la undécima posición en éstas.