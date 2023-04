Damián Suárez, triatleta: “Me hizo mucha ilusión el título estatal en Cartagena”

Damián Suárez Couto pudo, por fin, regresar la pasada semana a casa tras un mes y medio sin poder pisar las calles y la arena de Cedeira. Lo hizo con una meteorología prácticamente estival y con la villa llena de retornados y turistas –”hay mucha gente”, apunta el multimedallista local de 16 años, así como su padre y entrenador, Xan Suárez–.



Volver a casa no significa, en absoluto, parar; al contrario, el vigente campeón de España juvenil de triatlón –individual y por clubes–, acuatlón –también en ambos cuadros–, por Autonomías con Galicia y bronce en el Nacional de ­duatlón y oro por formaciones, continúa con un plan de entrenamiento que le ha permitido la consecución de las gestas arriba señaladas, entre otras muchas. “Hay que cumplir objetivos”, apunta su progenitor, y más tras un 2022 –e inicio de 23– casi redondo tanto para este integrante del Natación Cedeira Muebles García como para sus compañeros de club y la propia entidad deportiva. Tras salir de la piscina municipal –que cierra a la una–, y mientras nos dirigimos al bar tienda Garzález, Damián manifiesta su intención de repetir los buenos resultados de un ejercicio que le reportó, entre otros galardones, el premio al mejor deportista promesa masculino de la provincia, en una gala celebrada hace dos semanas y a la que no pudo acudir, al tener que competir en el Nacional de duatlón de Alcobendas –en donde el equipo cedeirés logró el oro–.



“Preparé prácticamente todos los campeonatos de España, dos de ellos los preparé aquí en casa y otro en Pontevedra –en donde estudia y entrena en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva desde el curso pasado, en tercero de ESO– y me salió muy bien, la verdad, fue muy buena temporada, a ver si esta es igual”. Suárez recuerda con especial ilusión el título nacional cadete logrado en Cartagena –en triatlón supersprint–, “y también Logroño –en el Estatal escolar– pero creo que me hizo más ilusión el de Cartagena”, apunta tras recapacitar un momento, “entrené todo el verano aquí, diez semanas, para una competición muy concreta, sin otras por el medio, y al ir allí y que me saliese todo bien... me puse muy contento”.

Experiencia internacional

Pero este joven triatleta que dio sus primeros pasos en el deporte en la natación y el ­atletismo –de hecho, es asimismo un habitual de la selección gallega en las citas de campo a través, en las que también se ha subido al podio–, recuerda también su participación en citas internacionales, como la Copa de Europa de triatlón en Quarteira, una cita que “aunque no me saliese muy bien al final –fue vigésimo séptimo junior–, fue una experiencia muy buena, porque iba gente de todo el continente y los mejores estaban allí”, cuenta Suárez. “Poder competir con gente que tiene más experiencia te ayuda bastante”, dice.



El cedeirés formó en la prueba portuguesa llamado por la Federación, si bien la semana anterior ya había acudido a Melilla a otro trofeo europeo –en la que un error en la transición llevó a su descalificación, cuando había firmado la sexta plaza y siendo el mejor de su año–, en esa ocasión como club, apunta su padre, Xan. “Son citas para empezar a puntuar en el ranking internacional, que te empiecen a ver, porque después hay pruebas en las que sólo entras por ranking”, añade el técnico.

Amigos y compañeros

Un primer paso de cara a, quizás, poder dedicarse de manera profesional a esta disciplina. “Querría hacerlo, pero es muy complicado, a ver qué sale”, comenta Damián, “tengo que seguir ahí y, si me mantengo y entreno mucho, pues igual llego”. Todo ello, evidentemente, y como añade su padre, compaginando con unos estudios que, si bien hace unos años tenía claro que estarían enfocados al deporte, como INEF, “ahora no se qué voy a hacer, porque ya tenemos que elegir asignaturas” y parece que ahí la cosa se complica.



Pero hasta ese momento, Damián disfruta de sus estancias en casa, en Cedeira, si bien tiene la suerte también de poder disfrutar de sus amigos en las competiciones – Lucas Riola Delgado, Juan Piñón Bereijo, Samuel Sánchez, Manuel Ángel Muíño y Fran Bellas–. Una generación cedeiresa de oro que, precisamente, por su “culpa” se puso en marcha la sección de triatlón de la entidad –“fue una necesidad de lo que ellos demandaban en ese momento”, añade Xan– y, hasta hoy, muchos títulos autonómicos y nacionales después.



“Es algo que ojalá pase más veces, pero no sé si volverá a ocurrir”, apunta Xan, “peleamos contra equipos que tienen 600 deportistas, escuelas de grandes ciudades, con grandes presupuestos, con fichajes...”, analiza. “Tiene que coincidir una generación que tenga cualidades, porque para llegar a este nivel, por mucho que trabajes no llegas sin cualidades, y que sean varios para competir por equipos. Te puede salir uno bueno, pero tener un equipo de este nivel, que metes en un Nacional de 270 participantes a tres entre los quince primeros, es muy difícil”, asegura. Un pequeño gran milagro que lleva varios años “cocinándose” en Cedeira y llevando el nombre de la villa por España y Europa.