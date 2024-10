Cristobal Parralo: "Teníamos que esperar nuestro momento"

El de Cartagena resultó ser un partido “en el que cualquier detalle lo decanta de un lado o de otro”. Lo decía el técnico racinguista cuando el detalle en cuestión –la reconciliación de Giménez con la portería opuesta– ya les había dado su segunda tanda de tres puntos. Ante los medios, un Cristóbal Parralo más vivaz que proclamaba que, en un duelo igualado, “teníamos que esperar nuestro momento”.



La novena jornada liguera no tuvo un comienzo ideal, “no entramos bien al partido, concedimos centros que estuvieron bien defendidos pero que pudieron ocasionar algún gol del rival, pero a partir de ahí fuimos poco a poco adueñándonos del balón”. Sin embargo, el hacerse con la posesión no se tradujo en mayor profundidad ni, por ende, en más oportunidades para ponerse por delante, y aunque el cuadro verde apretaba llegado el ecuador del partido, al reanudarse el choque tras el descanso parecía que el plan de acción se reseteaba. Por el contrario, los anfitriones vivían sus mejores momentos sobre el césped.

“Sabíamos que el Cartagena nos iba a apretar, nos costó un poquito ese principio de segunda parte. Vimos que teníamos que hacer algo porque no estaba el partido donde nosotros queríamos”. La reacción se materializó en la entrada de Vallejo, Chiki, Sanz y, por último, la de Giménez, “que revitalizaron al equipo y que nos ayudaron a volver a coger otra vez el ritmo”.

Y si la respuesta del equipo desde ese momento produjo gran satisfacción en el ‘míster’, también lo hizo el volver a firmar un partido sin encajar goles, en especial, tras los siete recibidos contra el Albacete y el Córdoba, “hemos vuelto otra vez a ser un equipo sólido, al dejar a cero la portería estás más cerca de poder sumar”, dijo.



El que daban ayer, es un nuevo paso que “nos va a hinchar de confianza para lo que nos viene, seguimos en una situación complicada pero desde luego que con las victorias se ve todo de forma más optimista”, sentenció Parralo.