Cristóbal Parralo: "Tengo que ser crítico con el equipo y conmigo, porque todo es muy mejorable"

Los instantes posteriores al partido en el Nuevo Arcángel fueron un ejercicio en autocrítica por parte del preparador de la escuadra verde, contrariado por lo que acababa de suceder. Esta semana, ver el vaso medio lleno implicará menos un ejercicio de optimismo y más solventar los errores que vio hoy desde el banquillo.



“En la primera parte nos ha costado mucho tener el balón y generar alguna situación”, 45 minutos en los que además los duelos siempre parecían caer del lado rival, y en el que el primer gol encajado pilló a sus jugadores “mirando para otro sitio”. “No hemos hecho las cosas bien, de ahí los cambios en el descanso”, que dieron paso a Delmás, Jauregui y a López, “para cambiar esa dinámica, el equipo en algunas cosas no estaba bien ajustado, y si cada vez que recuperas la vuelves a perder y al rival no le cuesta ningún esfuerzo recuperar el balón, lo lógico es que al final te vayas hundiendo atrás y no seas capaz de seguir”, expuso Parralo.



Refrescar posiciones pareció reportar recompensa, pero el entrenador valoraba que “hemos marcado el gol y hemos dado quizás un paso atrás en vez de continuar apretando arriba e intentar controlar un poco más el juego”. Como antídoto al déficit de goles, “intentamos jugar con más gente por delante del balón", argumentando que la ofensiva sigue sin ser a dos puntas ya que “siempre hay uno más adelantado que el otro”.

Los problemas que surgieron en la retaguardia tampoco pasaron inadvertido, “hemos defendido mal dos centros que nos han costado dos goles”, señalando, ya para terminar, que “nos ha faltado consistencia y ser un poco más contundentes”.



“Soy el que más responsabilidad tiene, el que trabaja con ellos, el que hace la alineación” aclaró tras su análisis, “tengo que ser crítico con el equipo y conmigo mismo, porque creo que todo es muy mejorable”. Ahora, toca apoyarse en el de al lado dijo, sin señalar a nadie, "trabajando más que nunca".