Cristóbal Parralo: “Hemos trabajado bien pero ahora no nos consuela nada”

El hecho de sumar un punto y continuar sin conocer la derrota en A Malata no calmó tras el partido ante el Burgos la lógica sensación agridulce de ver escapar dos puntos cuando prácticamente estás recogiendo. “Ahora mismo no nos consuela nada”, señalaba Parralo, “pero seguro que con el tiempo lo valoramos más. El equipo ha trabajado bien, ha competido bien y lo único que queda es seguir”.

El conjunto verde lo hizo prácticamente todo para que la victoria se quedase en A Malata y dar un salto de vértigo en la tabla clasificatoria, si bien lo único que le quedó en esa lista de deberes fue “haber defendido mejor esa última jugada”, apuntaba con resignación el preparador, “esto es fútbol y hay también aciertos del rival. Curro ha dado ese balón de primeras, igual si retiene más se mete en fuera de juego... Lo que hay que hacer es corregir y seguir creciendo. Aunque nos duela tenemos un puntos más, un punto más cerca del objetivo”. Técnico y jugadores trabajarán ahora en lo sucedido en esa jugada del gol visitante, “viendo con detenimiento la jugada. Fastidia un poco por que hemos sacado a Jon para que no se produjeran esas situaciones por dentro y, sin embargo, con tres centrales nos han metido”.

“Queda mucho”

El preparador no quería quedarse sólo con esta última jugada que empañó mucho el trabajo hecho por los suyos señalando que “me tengo que quedar con todo el desarrollo del partido y tengo la impresión de que el equipo ha trabajado bien y ha hecho las cosas para ganar”.

Y es que el conjunto racinguista, como apuntaba el entrenador “hemos hecho lo más difícil, ponernos por delante y sin estar sufriendo, presionando bien y haciendo bien las cosas... nos ha llegado un gol en la última jugada”. Un auténtico jarro de agua fría tanto para equipo como una entregada afición, como así entiende Parralo que “la gente esté también decepcionada, porque hemos tenido la victoria al alcance de la mano, pero también está completamente identificada con lo que hace el equipo, con como trabaja. Queda mucho por delante”.