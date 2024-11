Cristóbal Parralo: “El equipo lo ha dejado todo en el campo y a eso, nada que reprochar"

Contra el Racing de Santander firmó la escuadra local un partido de lo que, en palabras de Cristóbal Parralo, “lo peor” fue el resultado. “El equipo lo ha dejado todo en el campo, y eso, nada que reprochar”, valoró al termino del choque, si bien reparó en la salida al césped. “Un partido es desde que empieza hasta que acaba, y creo que hemos concedido muy pronto”, explicó el preparador, que planteaba “qué hubiera pasado si el equipo hubiera salido como tenía que salir”.



El temprano 0-2, con todo, no lo achacaba a grandes errores ni a la falta de confianza de los suyos ante el otro Racing, el que se encuentra en el otro extremo de la clasificación, “juegas en casa ante el líder, sabes que no te puedes relajar en ningún momento”, dijo. Deslices en defensa, comentó, aunque alababa el provisional tándem de centrales, Naldo y Castro. “A David este partido le viene muy bien para coger ritmo; Naldo, yo lo he visto como siempre, imperial, es un jugador que nos da mucho, estamos encantados con él”.





Buena respuesta

Lo mejor para Parralo, el espíritu combativo de su equipo tras la reanudación, “han sabido interpretar, a veces nos hemos saltado esa línea de creación para buscar los espacios ante una línea –defensiva– muy adelantada. Han dado un paso adelante, han ganado los duelos y han tenido también mucho corazón”, relató.



Acumular gente por delante del balón, con Jauregi y Giménez como puntas y Chiki por detrás, la propuesta para “crear incertidumbre en el rival” y “jugar hacia adelante, más directos”. Y justo por detrás, un dúo que sigue mejorando, decía de Manzanara y Sanz, “han trabajado muchísimo el centro de campo del Racing –de Santander–, con los bandas que se meten por dentro”.



Sobre el final, el preparador mencionó lo breve del tiempo añadido. “Muchos parones, muchas interrupciones para que en ese momento fueran solo 5 minutos, esas cosas hay que cuidarlas”.