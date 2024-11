Covas toma el revelo de Canido en el Circuito Ferrolán

De Canido a Covas. La vigésima edición del Circuito Ferrolano de campo a través-Xogade retomó su actividad y lo hizo de nuevo con una participación de la cantera comarcal que rozó los 170 nombres en sus cinco categorías.



El pinar de As Cabazas fue en esta ocasión el punto de reunión de los jóvenes atletas locales, buscando sumar más puntos tanto a su cuenta individual como por clubes y colegios, de cara a ocupar las primeras plazas al término de esta iniciativa que cuenta con otras dos citas.

Lara Fernández –Triatlón Ferrol– y Samuel Tallón –Ferrol Atletismo– repitieron triunfo en sub 16, unas primeras posiciones que asimismo volvieron a tener los mismos protagonistas en el cuadro de edad inferior, sub 14, con Lois Morón –Atletismo Narón – e Irene García Nebril –Natación Cedeira– de nuevo como ganadores y postulándose para el triunfo final.

Tampoco cambiaron los oros en la franja sub 12, con Adrián Leonardo –A. Narón– y Lucía Alvite –Triatlón Ferrol– en lo más alto de la tabla clasificatoria de esta segunda cita. Sí que variaron los nombres de los mejores en sub 10 y sub 8, con el naronés Diego Fraga y la pontesa Mireia Díaz –Olympo– y Lola Pedre –Ría– y su compañero Ezequiel Otero como ganadores. A Malata, el 7 de diciembre, será la próxima parada.