Confianza plena en lo trabajado

No saltan las alarmas en el Racing por la derrota de Fuenlabrada, la primera que encaja en lo que va de campeonato liguero. Al contrario, Carlos Vicente está convencido de que “jugando diez partidos más así sería muy difícil que perdiéramos alguno”. De ahí que asegure que “confiamos en lo que hacemos y vamos a seguir jugando igual. Hay que analizar los errores que se hayan podido cometer, reforzar lo que se haya hecho bien... ¡y mirar al siguiente partido”. Es algo por lo que, desde el banquillo, también apuesta el portero Joan Salvà, que asegura que “no por haber perdido el último partido vamos a dejar de trabajar como lo hacíamos”.



El desarrollo del encuentro del Fernando Torres funlabreño le recuerda al Racing la importancia de ponerse en ventaja en el marcador. Aunque Carlos Vicente recuerda que “estamos viendo que muchos equipos están remontando resultados, porque se están marcando muchos goles”, reconoce que marcar primero supone una gran ventaja. “Es que en esta categoría hay equipos muy fuertes, que si se ponen por delante te ponen las cosas muy difíciles, porque se meten atrás”, describe antes de apuntar que “tenemos que acostumbrarnos a esto”.

Mejoría

El exterior racinguista, además, está convencido de que “tenemos muchísimo margen para seguir creando otras formas de atacar”. Y Carlos Vicente espera que eso le permita estrenar su cuenta goleadora del campeonato, que por ahora está a cero aunque el pasado domingo estuvo a punto de estrenarse a través de un disparo que se fue al poste. “Se me está resistiendo el gol... pero no me agobio porque sé que entrará”, dice un Carlos Vicente que, sobre todo, se muestra satisfecho con el trabajo que está realizando.



El futbolista espera que su primer tanto del campeonato llegue en el partido del domingo contra el Unionistas, un rival del que destaca que “es un equipo muy físico, con gente grande arriba”. De todas maneras, Vicente recuerda que “nosotros manejamos todos los registros y ya demostramos que nos adaptamos a cualquier manera de jugar”.