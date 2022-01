Comienzan los campeonatos autonómicos de tenis por equipos

Benjamines, infantiles y sénior iniciaron el pasado fin de semana su concurso en el Campeonato Gallego por equipos de tenis, una competición a la que se sumarán el resto de categorías a partir del próximo sábado y que se prolongará durante los próximos meses.





Hasta siete cruces disputaron los tenistas más pequeños de los clubes de la comarca, tanto en categoría masculina como en femenina. En la primera, el Grupo Bazán ganó por 3-0 al Club de Campo, mismo marcador con el que la Escuela Justo al Revés se impuso al Casino Ferrolano. Por su parte, el Club de Tenis de Redes perdió en A Coruña ante el Sporting Casino, también por 3-0.





En la liga femenina, victorias a domicilio de Justo al Revés y Redes en sus desplazamientos a Sporting Casino herculino y Negreira (0-3) y triunfos locales del Casino Ferrolano y Justo al Revés ante Grupo Bazán y Club de Campo (3-0).





En la fase de liga de infantiles, las tenistas del Club de Campo cayeron 0-4 ante el Centro Deportivo D10, pero ganaron 3-1 a Justo al Revés, mientras que el Casino Ferrolano superó por 4-0 al equipo de Redes.

En chicos, empate a tres entre el Club de Campo y el Casino Ferrolano, victoria de Redes (5-1) frente al Grupo Bazán y derrota el Justo al Revés (2-4) ante el As Termas.





Categoría absoluta

En división de plata femenina de categoría absoluta, el Redes perdió por 0-6 ante el Tenis Coruña, la escuela Justo al Revés venció a domicilio al Recreo Cultural (2-4) y el Casino cedió en su visita al CD D10 (4-2). En la fase de liga, el Grupo Bazán no pudo ganarle al Hípica Coruña (3-1) y Justo al Revés y USC firmaron tablas (2-2).





En 1ª división de hombres, victorias de Redes y Justo al Revés ante Club de Campo (4-0) y Val da Mahía (4-3), respectivamente. En 2ª, el Grupo Bazán perdió en Vilalba (4-2), el Casino Ferrolano venció 4-2 al CDL y Redes se deshizo con claridad (6-0) de A Marosa. En la fase de liga, el equipo aresano logró imponerse al Club USC por 2-4, mientras que en ese mismo grupo el Justo al Revés no pudo (4-2) con el Marineda a domicilio. En el otro cuadro, empate entre Fluvial y As Pontes (3-3) y derrota contundente del Justo al Revés en las pistas de As Termas.