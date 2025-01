La clubes de la comarca asombra en Lugo

El Ferrol Atletismo, el Ría de Ferrol y el Narón Atletismo sorprendieron a todos el pasado fin de semana en la Xornada Deputación de Lugo que se celebró para los atletas sub 12, sub 14 y sub 16. Los tres clubes de la comarca cosecharon grandes éxitos tanto en pista cubierta como al aire libre.



La jornada comenzó con la participación de Mencía Galego (Narón) en salto de altura. La naronesa, que tuvo un pequeño percance, no logró pasar del noveno puesto. Sin embargo, su compañero Mateo Fernández fue el vencedor en la categoría masculina. Nicolás Vázquez, del Ferrol Atletismo, cosechó un séptimo puesto en la división sub 12.



A continuación fue el turno de salto de longitud. En él, Lucía Villar (Ría de Ferrol) y Noa Filgueiras tuvieron un buen papel quedando séptima y octava, respectivamente en una prueba que tuvo mucho nivel.



En lanzamiento de disco, Xoan Galego acabó en segundo lugar tras una magnífica competición. Además, sus compañeras del Narón Evelyn Fernández y Erika Fernández ocuparon el podio al llevarse el oro y el bronce. También venció Ángela Lendoiro con el disco de 800 gramos.



Otros que tuvieron un gran rendimiento fueron los atletas del Ferrol Atletismo, Jorge Vázquez y Nicolás Vázquez, ya que fueron sexto y octavo, respectivamente en 500 metros. En la categoría femenina, Alba Filgueira se hizo con la segunda posición.



En la modalidad de 600 metros, Sara Martínez (Ría) acabó en un gran tercer lugar, mientras que en 1.000 metros, Jorge García (Narón) fue segundo. Aron Ñacle, del Ferrol Atletismo, acabó primero en la misma especialidad de sub 16, un éxito que casi repite en sub 12 su compañera Luna Seoane, que fue tercera.



Las atletas de la comarca Irene Montero, Marta Gómez, Noa González y Celia Nuñez soprendieron en martillo, al estar todas dentro del top-10.



En la final de 200 metros, Desiree Manso se quedó a un paso del podio, tras ser cuarta, mientras que Aroa González y Alba Pena lucharon por la sexta plaza. En la categoría femenina de 300 metros, Noa Seoane fue la vencedora.



En la jornada vespertina, los éxitos se repitieron en las disciplinas que se practicaron dentro en pista cubierta. Esto demostró que el atletismo en la comarca está muy vivo.