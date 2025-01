El Club Rugby Ferrol denuncia el mal estado del campo de A Malata

El Club Rugby Ferrol ha dicho basta. Está cansado de que el Concello de Ferrol no haga caso a sus peticiones de mejorar el campo de rugby de A Malata y ha decidido denunciar esta situación.



El equipo ferrolano indica que toda la superficie de juego está llena de agujeros y que con las continuas lluvias se convierte en un lodazal. Según la entidad, es una situación que no se puede sostener, ya que en esa instalación tienen que entrenar todas las categorías del club y se juegan varios partidos los fines de semana, por lo que no da tiempo a que el campo recupere.



Respecto a esta situación, se quiso pronunciar la presidenta del Rugby Ferrol, Marta Grandal, que señaló el peligro que supone jugar así.



“A situación do campo a día de hoxe é perigosísima e insufrible, o traballo que fan os xogadores e xogadoras dos nosos equipos e dos visitantes conleva un esforzo altísimo polo estado no que se atopa o mal chamado campo de rugby, onde as fochancas están presentes en toda a superficie do mesmo cun nivel de profundidade axeitado para as torceduras dos nocellos”, apuntó.



Asimismo, desde club indican que llevan muchos años peleando para que se le haga un mantenimiento adecuado al campo. Sin embargo, la falta de acciones provocan que, ahora, la única solución sería levantar todo el césped y hacer uno nuevo. Además, aseguran que el Concello de Ferrol les dijo que se iba a hacer, pero todavía no han visto cumplidas sus demandas.