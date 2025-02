Cita catastrófica del Racing de Ferrol en Miranda

“Como no vayamos a dar la cara desde el primer minuto y en cada acción, no vamos a sacar nada, no podemos perder la cara al partido”. Parecía predecir el técnico Alejandro Menéndez en la previa lo que fueron los compases iniciales de un para nada amoroso duelo entre el Mirandés y el Racing de Ferrol en Anduva. Eso sí, un inicio en el que la mala fortuna volvió a convertirse en el jugador número 12 del conjunto verde y, de nuevo, con el brasileño Naldo como ejecutor.

El defensor, que ante el Castellón hacía un gol en propia puerta de cabeza, ante los de Miranda de Ebro provocó un penalti por mano. Otra de esas jugadas revisadas en el VAR una y otra vez y que terminó con Izeta, en un minuto 8 de buenas y malas noticias para los racinguistas, anotando la pena máxima al engañar al alado Jesús Ruiz. Aprendiendo a sobreponerse de estas acciones que, evidentemente, no entraban en su plan de partido, Jauregi le robó la cartera a Raúl Fernández pero no consiguió encontrar el tiro cuando todavía no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido.



Esta fue una de las pocas veces que los de Menéndez lograron sacar la cabeza de debajo de la pierna de un Mirandés muy ofensivo que tenía en Panichelli a su principal ariete. El argentino calentaba motores en el 17 para lo que sería la segunda diana de los suyos, con dos saques de esquina para los locales y con Raúl Blanco intentando construir una contra que los anfitirones cortaron en el mediocampo. Y en el 23 el Mirandés siguió rompiendo en pedazos el corazón de los verdes.



En una jugada comenzada por la banda izquierda, Alberto Reina culminó lo que estaba siendo un auténtico asedio burgalés, sin que Puric ni Correa pudiesen frenar al futbolista. El Racing mostraba por momentos, muy pocos, signos de recuperación de este desamor, especialmente a balón parado, con Naim ejerciendo de tirador y Puric raspando el balón.

Los ferrolanos tuvieron que hacer frente a un nuevo contratiempo, con la salida del campo del moañés Raúl Blanco, entre lágrimas y golpeando el banquillo, tras sufrir un golpe con Juan de más gravedad de lo que inicialmente parecía. Heber ocupó la plaza de su compañero y su rápido entendimiento con Naim daba flashes, si bien era el Mirandés el que deslumbraba con Rincón, Panichelli, Tachi o Izeta.

Mientras, el balón parado parecía una de las pocas esperanzas verdes, con un tiro de Heber que Raúl despejó con los puños. Y en este asedio local llegó la ocasión y el gol verde, precisamente tras un lanzamiento de córner que Perea remató de cabeza (2-1, min. 40) para agitar a los ferrolanos e irse al descanso con otro sabor.

Reanudación

Pocho Insúa y Cabaco entraron en juego, y el Racing parecía darle continuidad a su despertar. Eso sí, tras un palo de Panichelli. Casi llegó el segundo verde tras un centro de Naim que Puric cabeceó fuera, mientras Cabaco apretaba los puños, mezcla de “sí se puede” y frustración. Pero no se pudo.

Panichelli, con asistencia de Tomeo, hizo el 3-1 (min. 61), de nuevo con emoción, revisando un posible fuera de juego inexistente. Perea en el suelo dio un pequeño susto en la fuerte marejada que estaba viviendo su equipo, entrando poco después Álvaro Sanz.

Un remate de Puric por alto tras una falta de Heber y otro del Pocho fueron los últimos regalos que pudo dar el Racing a su afición, ante un Mirandés sabedor de su condición momentánea de líder con este marcador. Cabaco salvó sendas llegadas de Panichelli y Roca, pero nada se pudo hacer para frenar el 4-1 de Butke en el 91, poniendo el lazo a una grandísima jugada combinativa de su equipo.

Estocada final de un Mirándes al Racing, que ejercieron de protagonistas en la noche de ayer del agrio “remake” de aquella serie británica, emitida por la TVG, “Arriba e abaixo”, con los verdes retorciéndose y hundiéndose poco a poco en las arenas del descenso.