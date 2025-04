Charly Suárez, técnico del Aldebarán San Sadurniño: “No me puedo quejar de mis campeones"

Juan Carlos, Charly, Suárez y los infantiles del Aldebarán de San Sadurniño han resultado ser la combinación perfecta. El regreso del extécnico del grupo sénior, actual seleccionador español sub 16 femenino así como parte del organigrama de la Federación Gallega y técnico de base, a su casa para hacerse cargo de la cantera azulona ha comenzado por la puerta grande, dando unos, inesperados, primeros y sabrosos frutos.



El conjunto de San Sadurniño disputa este fin de semana la fase final de la Liga Gallega de esta categoría, tras firmar la cuarta posición después del calendario regular. Será en Pontevedra mañana domingo y los de Suárez tendrán que medirse en la primera semifinal –12.00 horas– al ganador Rotogal Boiro. “Jugamos hace dos semanas contra ellos y perdimos 3-1, pero fue muy igualado. Nos ganaron pero podía haber caído para cualquiera de los dos y en un partido solo puede pasar cualquier cosa”, cuenta el técnico internacional del Aldebarán, ”hemos entrenado bien esta semana y estamos con ganas de que llegue el domingo”.



Un premio que, como apunta el entrenador, era “como el objetivo máximo de la temporada, pero también es verdad que yo desconocía la categoría. Pero salió buena temporada y nos metimos. Ahora a disfrutar y a pelear. Y¿por qué no meternos en la final e ir a por el campeonato?”, se pregunta Suárez tras el último entrenamiento antes de esta importante cita.

Buen trabajo

El entrenador –que logró el pasado año la sexta plaza en el Europeo sub 18 femenino– compagina ahora estas tareas internacionales con un equipo infantil que lo sorprende y del que aprende cada día. “Me río mucho con ellos. Lo han hecho muy bien y estoy muy contento con el grupo. No me puedo quejar de mi equipo de campeones”, relataba Suárez entre risas.



Una nueva experiencia en la que él aprende de sus alumnos y, como se está viendo, ellos de Suárez. “Estoy acostumbrado a un trabajo de rendimiento, más inmediato, con objetivos a corto plazo. Aquí lo que estoy aprendiendo es un proceso a medio-largo plazo. Tengo un equipo muy joven y el objetivo es que este grupo llegue a juvenil, o cadete de segundo año, técnicamente como yo quiero que llegue”, cuenta el entrenador. Eso y asimismo “a manejar situaciones con gente muy joven, a entenderlos y a que entiendan que tienen que fallar, que el error es parte del aprendizaje y en eso estamos”.



En eso están Iago Álvarez, Simón Barrientos, Edel Bouza, Manuel Díaz, Xalo Fojo, Roque Patiño, David Ramos, Pedro Rico, Gorka Rodríguez, Pablo Sande, Saúl Souto, Nicolás Villafin y los alevines Fernando Clavo, Sergio Casco y Elías Serantes, que mañana domingo esperan seguir dándole alegría a su técnico y, club y afición.