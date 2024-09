Carlos Mouriz: "Ojalá que podamos aspirar a cosas como el año pasado"

Poco quedó sin abordar en la rueda de prensa que concedió esta mañana el director deportivo del Racing, Carlos Mouriz, si bien el motivo principal de su comparecencia era, en sus palabras, abordar "los pasos que se han dado, cómo hemos ido tomando las decisiones y cómo hemos llegado a este momento" una vez cerrado el mercado estival de fichajes, en el que las cosas no han ido exactamente como se habían planeado.

Como prefacio, dedicó unas palabras a su "compañero de viaje", Cristóbal Parralo, expresando su agradecimiento por poder contar con "una persona tan identificada con el club, que entiende perfectamente nuestras dificultades y que las asume lógicamente como algo de él y que lo único que trata es de ir sumando cien o más".

Confección de plantilla

El director deportivo comenzó expresando que el objetivo principal con el que se lanzaron al mercado fue el de tratar de dar "un paso más" a lo logrado la primera campaña tras el ascenso, afirmando que "yo firmaba en estos momentos repetir la campaña del año pasado, lo cual no significa que no trates de buscar algo a ver si te puede salir mejor". Para hacer frente al segundo año en la categoría de plata, "se trató de buscar a más jugadores con experiencia ya en la categoría" y reforzar la parcela aérea en defensa y ataque.

Recordaba que las posibilidades del club a la hora de arriesgar o invertir en jugadores es limitada frente a otros equipos militantes en la categoría y, tras dar la bienvenida a fichajes muy perseguidos, la suerte no ha estado necesariamente de su parte. Ponía de ejemplo la situación de Manu Vallejo: "Hubo que esperar a que hiciese la pretemporada en el Girona, tuvo a varios equipos detrás de él y cuando llega viene con un virus que le ha hecho bajar cinco o seis kilos".

Aclaraba que traer a Bebé no ha supuesto un esfuerzo económico para el club, porque "los números son los que son y no podemos movernos de ellos". Resaltó el esfuerzo de aquellos jugadores que, como el ex del Rayo Vallecano, han apostado por el proyecto Racing, "por echarnos una mano para tratar de crecer". Aludió a la realidad material de un "club modesto" que no es compatible con las expectativas de todos, como aquellos que preguntan dónde se encuentra la ciudad deportiva –"en un papel"– o en dónde van a desayunar –"en tu casa"–.

El arranque de la temporada

Ineludible fue preguntar por los resultados iniciales que el Racing está obteniendo en liga. "Claro que quisiera tener más puntos, por supuesto, es más, creo que incluso haciendo las cosas como las hemos hecho, merecíamos tener alguno más", sentenció Mouriz. Para poner la situación en perspectiva, se lanzaba a realizar una autopsia del pasado inicio liguero, uno que rememoró sin tinte rosado alguno. Aludió a la incertidumbre que vivían partido a partido, con resultados inesperadamente favorables obtenidos ante el Elche, Oviedo y el Sporting de Gijón, tras los que, contra todo pronóstico, "te encuentras con siete puntos en tres partidos".

Por el contrario, opinaba que el desempeño del nuevo equipo, en un contexto de múltiples nuevas incorporaciones y de bajas de variada índole y gravedad, no deberían llevar a una desconfianza hacia el equipo técnico y los futbolistas. "La sensación es que el año pasado rebotaba y entraba dentro, y que en estos momentos todavía no se nos dio, pero de ahí para ponernos a temblar, no", compartió, haciendo un llamamiento a la calma.

Por lo de pronto, esos compases iniciales no se interponen en el actual objetivo deportivo de la entidad verde: la permanencia. "Lo real para nuestro Racing de Ferrol, lo ideal para disfrutar y poder dar palmas con las orejas es mantener la categoría", sentenció el director, una situación que, espera, empiece a materializarse más pronto que tarde, reconociendo que "ojalá que podamos aspirar a cosas como el año pasado, es la realidad del día a día, las ganas de ganar todos los partidos, de seguir creciendo. Para eso estamos aquí".

"La sensación es que el año pasado rebotaba y entraba dentro, y que en estos momentos todavía no se nos dio" / DANIEL ALEXANDRE

Las entradas, del nuevo sistema de tornos a Riazor

Mouriz aprovechaba la ocasión para "darle las gracias a la afición y pedirle perdón por la cafrada del primer día de liga. Hay mucha gente que lo pasó mal y que se cabreó, y tienen toda la razón". Y es que el nuevo sistema de tornos –que ya había retardado el arranque de la campaña de abonados– y la posibilidad de liberar asientos no han estado del todo operativos para el debut liguero. "Llegamos justos", admitió Mouriz.

Habrá que esperar a que termine la primera vuelta para que se puedan definir los pormenores de la cesión de localidades, dependientes de las posibles contraprestaciones que se les pueda ofrecer a los socios que cedan su asiento, tal y como se estipula desde La Liga, que depende a su vez de los resultados que devuelvan los primeros análisis de datos sobre los abonados,y así hacer números atendiendo a la realidad de la afición.

Explicaba a su vez el porqué de "las 210 entradas famosas" que vendieron para el primer derbi de la temporada, una cifra "que nada tiene que ver con el Deportivo", aclaró, dado que la oferta del club herculino estuvo directamente supeditada a que "a la vuelta no podemos corresponder con más de 210 entrada para ellos".

Y es que a la grada obligatoria para visitantes, en la que se cuentan 750 asientos, se ha reducido este curso a cerca de un tercio de su capacidad, y así, "le damos dos sectores, aunque sea la esquina de preferencia con fondo norte, a la afición de Ferrol que no ha podido hacerse socia", explicó Mouriz. "Yo ya sé que el día del Deportivo lo podría llenar, y el de Gijón también", relató, pero aunque los de fuera son "bienvenidos siempre", "prefiero dárselo a los míos", zanjaba.