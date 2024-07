Carlos Mouriz: “Trato de gestionar una empresa, no relaciones personales"

Carlos Mouriz ofreció en la rueda de prensa de este mediodía varias reflexiones pertinentes a la realidad actual y al comportamiento del club, dispuesto en especial a aclarar cuestiones que para él normalmente "pasan dentro y me gusta solucionar dentro". Aludía al que para muchos ha sido un inicio de verano ecléctico en cuanto a fichajes, renovaciones o ausencias, que han podido generar malentendidos más alla de las "opiniones que son todas respetables", exponía.

El inminente anuncio de los abonos o las modificaciones en materia de infraestructura de A Malata figuran a su vez entre otros temas expuestos por el director deportivo del Racing Club Ferrol durante algo más de una hora de comparecencia ante los medios, ocasión que aprovechaba también para trasmitir su agradecimiento a los miembros de la plantilla, pasada y actual en el ecuador entre temporadas.

1 Separar lo profesional de lo personal



Las circunstancias en las que se produjo el adiós de Jon Garcia servían de vehículo para recalcar una de sus máximas sobre la actual gestión del club: "Yo trato de gestionar lo mejor que sé y puedo una empresa y no gestiono amigos, ni relaciones personales". El caso del zaguero bilbaino siempre ha tocado de cerca a Mouriz -"quien lo trajo de Sestao para Lugo fui yo", recuerda- "y cuando yo me vine para aquí y él había tenido unos problemas en Ponferrada y no estuvo jugando, hable con él y me lo traje". Señala que su asociación con el jugador va más allá de lo profesional y que su marcha ha tenido eventualmente final feliz para ambas partes, "ha dado lo que esperábamos de él y no teníamos ningún tipo de dudas al respecto", añade sin además descartar otras vías de conexión futuras con el jugador.

En una vena similar aborda la incógnita de los contratos, denominando la opacidad del asunto como una cuestión burocrática producto de actualizaciones que no afectan solamente al Racing, "nosotros ya no somos un club deportivo, somos una sociedad anónima deportiva", recuerda. "Una cosa es que el jugador a título personal comunique todo lo que quiera contar, que es uno de sus derechos personales. Otra cosa es que nosotros como empresa hagamos públicos datos que corresponden a un contrato y una vinculación particular de nuestros trabajadores".



2 “Etiqueta” para fichajes y renovaciones



Recalca que la comunicación entre futbolistas y club se produce mayormente a través de los agentes, y que en la anterior rueda de prensa había señalado "que ningún jugador de los que termina contrato vino al Racing de Ferrol hablando directamente conmigo, sino a traves de sus agentes y esto es lo que hay en el fútbol", una vía de comunicación que funciona así en ambas direcciones, por lo que no hay cabida para "llamadas especiales" o personales por parte del Racing.

Plantea que la busqueda de nuevas ofertas que inician los agentes cuando rescinden los contratos es una situación, de nuevo, análoga a la que viven los clubes al considerar nuevos fichajes -"los tiempos están ahí para todos", recuerda Mouriz-. Engloba como acciones algo más cuestionables anunciar deportistas con contrato en vigor para la temporada siguiente a fin de renegociar contratos, o plantaerle a un jugador la renovación solo en caso de no encontrar nada mejor: "Es un poco fuerte decírle eso a alguien", concluye.

3 Buenas palabras entre clubes



Se abordaron también los rumores que salpicaban al Deportivo de La Coruña por su supuesto interés en Ander Cantero o Álvaro Giménez. Mouriz es contundente al intentar calmar a la afición y no generar malestar entre ciudades: "Yo pongo la mano en el fuego a que, mientras Fernando Soriano sea director del Real Club Deportivo de La Coruña, nunca tocará un jugador del Racing de Ferrol sin decírmelo a mí antes". Trata de recordar que no va a dejar de haber intercambio de listas en todas las direcciones, sin que ello implique un interés particular por una parte u otra.

Sobre el traspaso de Iker Losada y los pagos a plazos acordados con el Real Betis, el director deportivo declara que, en lo que concierne a clubes que "valen la pena" al mostrarse receptivos y colaboradores, es de merecer no exigir cuando no hay necesidad, "es la primera vez que mando una factura por la mañana y me viene pagada al momento por un traspaso que se ha celebrado", relata. Añade que "el Racing se lo puede permitir, "gracias a Dios tenemos unas cuentas económicas saneadas y ajustadas a una realidad permanente".

4 Previsiones para la campaña de abonados



Se anticipa que esta semana se realice la presentación de la nueva campaña, ahora mismo, del todo supeditada a la puesta a punto del sistema de acceso al estadio por tornos. "Vamos a salir mañana y resulta que no tenemos los medios", plantea Mouriz al justificar el retraso de este año.

Se confirma que el precio del abono ascenderá, una medida que el director considera lógica al regresar a segunda división. El IVA del carné sube por ello un 11%, una diferencia que el club ha asumido durante el último año con el factor adicional del aumento de abonados y el incremento de la cantidad final a contribuir. Comparte también algo que se les ha dicho desde la Liga, "ellos son un producto, que para generar hay que venderlo. Los nuestros eran de los carnés más baratos, y nos decían que no podemos tirar los precios". Aclara que no será cuestión de igualar precios, sino de realizar un reajuste, ya que continuarán siendo de los más económicos a nivel nacional.

5 Hágase la luz...el año que viene

El acuerdo a tres partes que concernía al club, a la Diputación coruñesa y al gobierno local y según el cual se cofinanciaría la adaptación de la iluminación de A Malata acorde a los estándares planteados por la Liga, permitía llegar a tiempo a que los primeros partidos se jugasen en casa. "Fue lo que se dijo allí", cuenta Mouriz en referencia a la reunión que mantuvo con el presidente de la Diputación coruñesa y el alcalde ferrolano a principios del mes pasado.

Una promesa que, sin embargo, no ha terminado por materializarse en nada firmado y por lo tanto tampoco en las obras correspondientes, con todo lo que ello conlleva. "Lo han cambiado bilateralmente los políticos, el Racing no va a licitar la obra ni ninguna cuestión de esas, con lo cual estamos fuera. Con lo cual, a partir de ahí el convenio Diputación-Ayuntamiento, los acuerdos, plazos licitaciones... tienen que ser llevados a cabo por ellos cuando estimen oportuno". El resultado, continúa, "que lo que podía haber estado ya terminado para mediados de agosto pues haber si tenemos suerte y está terminado para mediados de enero. Ojalá me equivoque y las cosas sean de otra manera". Aclara que la ayuda no se destinaba al Racing, ya que el club servía como "vehículo por el cual se podía tratar de llegar a tiempo a la ejecución de la obra".

"Como muy poco en torno a los 9.000 euros por partido", dice el director deportivo del conjunto verde sobre la sanción que impondrá la liga al no poder acoger sus primeros partidos en el estadio local.