Carlos Mouriz: “O importante é que a nosa afición vai disfrutar ante un rival importante”

El 7 de enero para el Racing y su afición la disputa de dieciseisavos de final de Copa del Rey ante el Sevilla es ya un regalo, como así lo señala su director general del club verde. “Son datas moi bonitas e non tiña dúbida de que a gran forza que temos é o noso club, afición, xogadores, corpo técnico, toda a xente que traballa e está no Racing”, señalaba el lucense tras el sorteo. "A cidade e a comarca están totalmente enganchadas co Racing e iso vai facer que, independentemente do rival, que estamos encantados de que sexa o Sevilla, vamos disfrutar dun día de lecer”.



“O importante vai ser que a nosa afición vai disfrutar dun día de Copa ante un rival importante, que vamos estar xuntos”, sentenciaba Mouriz. “Recibiremos con ilusión e a mellor das disposicións ao Sevilla para que forme parte dun día especial para nós”. El director general quiso asimismo recordar que “como di o noso xefe, soñar é gratis e moi gratificante, e vamos facer todo o posible por pasar a eliminatoria. O Sevilla non vai vir a Ferrol pasar o rato”.



Carlos Mouriz aprovechó también para agraceder a la escuadra andaluza su “disposición cando foi o centenario do clube, sempre disposto ao que fixera falta por compartir con nós un día tan importante. Neste caso por segunda vez será un día importante, agora nos dazaseisavos de final da Copa do Rei”.