Carlos Mouriz, Director Deportivo del Racing de Ferrol: “No tenía sentido cambiar por cambiar”

El Racing cerró el esperado mercado de invierno con la llegada de caras nuevas, o no tanto, y la salida de otras, más o menos esperadas. “Están los que hemos podido traer y han querido venir y con esto trataremos de cambiar la situación en la que estamos y conseguir el objetivo que es salvar la categoría”, señala el Director Deportivo y General, Carlos Mouriz.



Un “agitar el avispero” llevado a cabo en la casa verde con la intención de revertir estas circunstancias en una Segunda División que, como señaló el propio Mouriz “¿está difícil? Está complicado para todo el mundo. Yo creo que no queda más salida, que la única posibilidad de jugar bazas es gracias a que la liga de Segunda es especialmente larga, trabajar más y haciéndolo mejor. Y en eso estamos todos metidos”.

1. El retorno de Heber a a la disciplina verde

El Director Deportivo apuntó sobre el regreso del naronés poco más de ocho meses después de su salida del Racing que su retorno se debió a que “al entrenador le pareció una buena incorporación dentro de lo que teníamos. Él estaba contento de volver, se pudo hacer y hecho está”.



Un jugador que, cabe recordar, y asimismo lo hizo Mouriz cuya salida de las filas verdes se produjo cuando el futbolista “acaba contrato. No hubo conversaciones. Tuvo su oferta y tomó la decisión de marcharse. Ni me llamó para decirme que se iba ni yo le llamé”. Todo ello manteniendo una relación “que no es mala, ni tengo nada en contra de los de la casa ni de fuera. Discuto con él como con todos los demás, de manera intensa como soy yo, a la cara y cuando me equivoco pido disculpas y cuando acierto no digo nada”.

2. ¿Son las llegadas y salidas esperadas?

Para Mouriz y las matemáticas la situación era clara: para que llegasen unos, otros tenían que salir. ¿Y quienes eran los que tendrían que cruzar esa puerta? “Empiezas a ver qué jugadores acaban contrato el 30 de junio, porque si sacas al que tiene dos le tienes que pagar todo. ¿Quién lo estaba haciendo bien? Nadie. Todos estamos metidos en el frasco y a todos nos está costando Dios y ayuda sacar esto para delante y pelearlo”, dijo.



Así se produjo, por ejemplo, la despedida de Julián Delmás y Moi Delgado. “Teníamos tres laterales derechos porque en su momento con la lesión de Buñuel pensamos que su recuperación iba a ser más larga. Delmás acababa contrato, es una salida razonable”, señalaba el dirigente, que asimismo se preguntaba “¿piensas que alguno puede salir? Sí. ¿No salió? Tenemos un problema añadido, si lo que tú estás tratando de incorporar no lo hace y lo que viene más o menos es del perfil de lo que tú ya tienes, tampoco tiene mucho sentido cambiar por cambiar, porque si en el mercado de enero o no estás jugando o tienes algún problema”, aseveró.



En el movimiento invernal, Mouriz señaló que de la lista inicial con la que contaban “algunos ya no esperaron a que hubiese salidas. De lo que tú podías sacar no veíamos que lo que se pudiese incorporar estuviera demostrando más solvencia que lo que tenemos”. Y todo ello aclarando que el tema económico no hubiese sido un problema, dentro de sus posibilidades, como de nuevo recalcó que maneja el club ferrolano, para hacer un esfuerzo con determinados nombres.



Señaló las negociaciones que hubo con el céltico Miguel Román, así como otros nombres, contando un particular caso en el que, con todas las partes de acuerdo “el padre dijo que en otro sitio hacía más sol que aquí”, y no vino.

3. La despedida de Bebé

La marcha del caboverdiano, uno de los jugadores sobre el que pesaban esperanzas de algo más, la puso el propio Mouriz sobre la mesa a su agente.

“Entendía que sería bueno buscar una salida para él, porque realmente Bebé con nosotros ha tenido un comportamiento exquisito. Ha hecho un esfuerzo muy importante en lo económico para venir, no vino a pasar el rato o de vacaciones. Pero algo teníamos que cambiar y ¿cuántos goles llevaba? Uno con el Barakaldo en Copa... Y él en su línea, todo han sido facilidades, comprensión, y señalando que le hubiese gustado dar más, y que no fue porque no quisiera”, apuntó.

Asimismo, añadió que “aquí nadie pidió marcharse. Y cuando le comunicas a alguien salir, más vale un mal arreglo que un buen pleito y todos los que han salido, en la medida de sus posibilidades, han colaborado y tuvieron algún detalle con el club”.

4. Ciudad deportiva y campos para entrenar

Al igual que había manifestado en otras ocasiones, Carlos Mouriz no quiso ahondar en el tema de la ciudad deportiva, de nuevo sin confirmar ni desmentir su ubicación. “En estos momentos bastante tengo con preocuparme del tema deportivo, jugadores... Sigo convencido, porque así me lo hacen llegar Rivera y el Grupo Elite, que para julio va a haber un campo donde entrenar. Y ya comentará el presidente sobre unas negociaciones que están en movimiento”.



Y es que, con las mismas instalaciones con las que contaban en Tercera División, el Racing se encuentra en el fútbol profesional, por lo que, con el actual estado del campo de fútbol de A Gándara, el equipo ferrolano tiene que tirar de la generosidad de otras entidades locales y concellos, como así lo manifestó Mouriz.

“El plan es pedir a distintos clubes del entorno para entrenar en sus instalaciones, nos han dicho que sí y trataremos de ir salvando lo que podamos de la mejor manera posible. Y si no, campo de hierba artificial. Es lo que hay”, señalaba agradeciendo a los diferentes clubes, ya que “ninguno nos ha dicho que no”.

5. Nuevo miembro en la familia: el CD Tondela

Sobre la compra del club luso por parte del Grupo Elite hace pococ días, Carlos Mouriz señaló, dejando claro su lugar que “yo me debo al Racing de Ferrol. Aquí voy a estar mientras me quieran, no me voy a mover a ningún sitio”.



Una adquisición para, según apuntó “forma parte del plan de crecimiento, de la idea que se tiene con el Racing. Es una SAD, ya estuvo en Primera y va a pelear por estar. Es un mercado –el luso– donde económicamente es asumible para el Racing, no hay límites de extranjeros y abre posibilidades en lo auq es la suma de dos clubes para conseguir un objetivo, que es crecer las dos unidades”.

6. David Carballo, oportunidad para la cantera

“Tanto las oportunidades que le dio el primer equipo como estar en su dinámica permanentemente es un premio por lo que él está poniendo sobre la mesa”, señalaba Mouriz sobre el pontés. “Es una oportunidad que el Racing le está dando a un jugador de su cantera”, subraya, añadiendo que “hay muchos jugadores que quisieran estar en esa dinámica”. Asimismo relató que sí que se han interesado por él otros equipos juveniles y que “si empezamos a escuchar cantos de sirena... forma parte del fútbol”.

7. Álex López, dolorosa decisión

Poco más añadió Mouriz que no hubiese dicho en la despedida del capitán. “Es algo que estaba sobre la mesa y se tuvo que llegar a esa dolorosa decisión”, señalaba, “no estamos ninguno contento pero es lo que creemos que hay que hacer”.