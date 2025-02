La cantera local apunta lejos con los títulos de Antía Otero Vilar e Irene Montero Fraga

En Ordes y en O Barco de Valdeorras tuvieron lugar el Campeonato Gallego sub 18 y sub 20 de lanzamientos largos. En el primero de los emplazamientos, y el sub 16, en el segundo, en ambos casos con podios locales, incluyendo dos títulos autonómicos.



Estos llegaron gracias a las actuaciones de Antía Otero Vilar –Ciudad de Lugones– e Irene Montero Fraga –Atletismo Narón–, las mejores en los concursos de jabalina y martillo tres kilos sub 20 y sub 18. En el primero, a Otero sólo le hizo falta un lanzamiento –37,10 metros– para colgarse el oro y, por su parte, también Montero firmó su mejor registro en su primer intento –33,05–, siendo además su mejor marca personal.

Irene Montero



En esta misma franja de edad, Erika Fernández y Arianna Victoria Muñoz fueron subcampeonas gallegas, en disco y martillo, en ambos casos consiguiendo sus mejores marcas de la temporada, 34,21 y 32,69 metros, respectivamente, con Fernández, además consiguiendo su mejor registro personal en este último concurso para ser cuarta.

Erika Fernández

En sub 16, los podios llegaron con las también naronesas Ángela Lendoiro y Aldara Ríos, con una plata y un bronce –y mejor marca personal– en la prueba de lanzamiento de disco. El Ría Ferrol contó asimismo con presencia en esta prueba, en la que sus deportistas Marta Gómez y Olga Sánchez fueron quinta y sexta en martillo y jabalina sub 18.