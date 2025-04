Candela Montero, internacional del Tenis de Mesa Narón: “Desde que empecé quise llegar cuanto más alto mejor”

Nunca antes una visita a Alcobendas había salido tan rentable como la vivida por la canterana del Tenis de Mesa Narón Candela Montero Caaveiro, de 16 años y estudiante de primero de Bachillerato en el IES Terra de Trasancos. Un viaje en el que, primero con su club de A Solaina, y segundo con la selección gallega cadete –con un rápido regreso a Narón en el medio para recargar fuerzas y trabajar con el combinado “irmandiño”– finalizó con sendas platas en el Top 10 y el Campeonato de España escolar, respectivamente, además de una, no por no esperada, menos celebrada llamada de la selección española.



Y es que la primera posición cadete lograda por Montero en el Torneo Estatal de Tarragona a finales del pasado mes de febrero, dejaba la puerta entreabierta para que la naronesa pudiese recibir esa ansiada circular. “Por una parte me la esperaba y por otra no”, cuenta la local en una semana en la que pasa de la exigencia de la competición deportiva a la académica.

Y es que, como apunta la joven promesa “en años anteriores iban llamando a los ganadores para esa cita internacional. Así que yo lo intuía, pero a la vez dije mejor no me voy a hacer ilusiones por si acaso”. Si bien, Montero tenía razón y la celebración por su llamada al WTT Youth Contender Platja d’Aro tuvo lugar tuvo lugar en el inicio de un Estatal en que estuvo con su compañera Lucía Saura. “La sorpresa me la llevé igual”, cuenta Montero, “porque no es lo mismo verlo que pensarlo”.



La canterana naronesa pudo compartir su alegría tanto con la propia Saura como con los también naroneses Enzo López y Martín García –asimismo convocados con Galicia cadete–, así como con sus compañeras de selección. “Me puse muy contenta cuando me enteré. No hicimos nada especial pero cuando vino una de las entrenadoras a decírnoslo, las otras niñas –que ya habían ido en otras ocasiones– con la española también se ilusionaron, pero no tanto como yo. Era otro nivel”, señala una tenista dispuesta a ponerle una marcha más en su aprendizaje del inglés de cara a futuras convocatorias internacionales.

El secreto: luchar

Un billete conseguido en una cita de Tarragona a la que Montero no acudía con este objetivo en particular, pero sí “tenía el objetivo este año de ganar cuantas más cosas mejor. Al ser de segundo año tengo más oportunidades. Iba pensando en eso, si podía ganar mejor y si no, no pasaba nada”. Pero, afortunadamente, sí que pasó y lo hizo ganando a su compañera Saura que, ya en el Nacional escolar, pudo compartir la alegría total con Montero por la plata.



“La verdad no nos lo esperábamos ninguna, pero lo conseguimos”, apunta una Montero que superó gran parte de su cansancio gracias a la llamada de la selección estatal. “El secreto para llegar a la final fue luchar. En semifinales jugamos contra Andalucía, que es una de las favoritas, íbamos perdiendo 2-0 y no nos vinimos abajo en ningún momento, sacamos el partido y ganamos 2-3”, relata satisfecha la del Narón Tenis de Mesa.

Los combinados gallegos, con los deportistas naroneses / RFETM

Un segundo puesto que pone el broche a un mes de abril que comenzó con otra plata, en el Top 10, en una final en la que la zurda catalana Alba Rodríguez se le atragantó un tanto a la de Narón. “Nunca había perdido con ella, pero me cuesta muchísimo jugar con zurdos, los efectos son bastante distintos y para mí es más difícil”, relata, “me puse muy nerviosa y no me salió bien”, reconoció.

Pasado y futuro

A pesar de sus buenos resultados, en los planes inmediatos de Montero no está, como así hizo su compañera Sofía Couce, continuar con su carrera fuera de Narón, en algún centro de alto rendimiento. “Me lo preguntan mucho, pero no me acaba de convencer el hecho de entrenar todos los días, a todas horas”, apunta una naronesa que se encuentra cómoda con su carrera en casa hasta la fecha.



Una casa, un local social de A Solaina, sede del club naronés, en la que Montero es ya una referente de la cantera a pesar de su juventud, como de ella lo fue, por ejemplo, Claudia Canay. “Ahora creo que sí, aunque no me acuerde mucho, me fijaba en ellas. Desde que empecé siempre dije de poder llegar cuanto más alto mejor, porque quiera o no el tenis de mesa es el deporte que me gusta desde siempre”, señala una Montero que, de momento, el próximo 20 de mayo pondrá un nuevo galón en su ya largo palmarés.