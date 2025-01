La campaña atlética comienza para la delegación local en A Rúa

El año atlético comienza para la delegación local este fin de semana con la disputa del Campeonato Gallego de campo a través, una competición que se dirime en A Rúa, Ourense, y en la que estará presente una numerosa delegación del Atletismo Narón, Ferrol Atletismo y Ría Ferrol.



La entidad naronesa buscará en esta primera carrera de 2025 firmar unos buenos resultados con sus equipos masculinos sub 16 y sub 20, conformados por Ariel Soto, Pedro Moirón, Pablo Vázquez, Anxo Bello y Daniel Maneiro, contando también con presencia en las franjas de edad sub 14 y sub 23, además de en sénior con Ero Doce y Pablo Otero, y también en veteranos.



Y si bien el club naronés no contará con representación femenina como entidad sí que lo hará de manera individual de la mano de Tania López, ya que la naronesa competirá con el Celta en el cuadro sub 18. Mientras, el Ferrol contará en la línea de salida con sus formaciones masculina y femenina sub 16 –Brais Martínez, Marcos Vázquez, Aarón Ñacle, Amine Habti, Samuel Tallón, Carmen Díaz, Gala Fernández, Noa Seoane, Adriana Sedes, Lara Fernández y Carla Rioseco–. Asimismo, la entidad de la ciudad naval contará con presencia en sub 14 femenino y también en absoluto –Carlos Rodríguez y David Area– y en veteranos.



En la prueba ourensana formarán también las deportistas del Ría Ferrol Andrea Díaz y Cristina Mato, ambos en la competición sub 18. La cita, a disputarse mañana, comenzará a las 10.45 horas con la salida de los sub 16, con un trazado de 4.000 metros. El programa deportivo finalizará a las 13.38 horas con sénior y sub 23, que harán frente a un trazado de aproximadamente ocho kilómetros.

País Vasco: Alba Filgueiras, Paula Mayobre y Marcelo Rodríguez, en Elgoibar

El Cross Internacional Memorial Juan Muguerza, a disputarse este fin de semana en Elgoibar, tendrá un especial color local y no sólo en lo que a competidores se refiere. Y es que si bien será la canterana ferrolana Alba Filgueiras –Ferrol Atletismo– la que se calce las zapatillas para hacer frente a esta importante prueba en sub 14, también estarán presentes en la cita la aresana Paula Mayobre –en reconocimiento a sus participaciones desde categorías de base– y el técnico Marcelo Rodríguez, en un homenaje a Carmen Valero y Mariano Haro, fallecidos el pasado año.