Las camisetas del Baxi para la Eurocup causan sensación dentro y fuera de Ferrol

Unos 40 años después de que el OAR Ferrol se clasificase por tercera y última vez para la Copa Korac, las jugadoras del Baxi Ferrol les toman ahora el relevo disputando la previa de la Eurocup, y lo harán vistiendo esa icónica elástica a rayas, una decisión del todo acertada para muchos fans del baloncesto ferrolano de ayer y de hoy.

Y es que desde que se mostró por primera vez este diseño tan especial, la acogida ha sido magnifica, "tenemos peticiones incluso de Estados Unidos y de muchas partes de España, de mucha gente aficionada al OAR que la quieren como recuerdo", explicó Santi Rey, presidente del Baxi Ferrol. Relató esta mañana que desde el club no podían dejar escapar la oportunidad de honrar el pasado, "de ahí que hayamos hecho esa replica de la camiseta", subrayando que "para nosotros es un orgullo representar a Ferrol y cuando pensamos en Europa dijimos que era una buena oportunidad porque se cumplían esos 40 años del equipo".



"Para mí como ferrolano y exjugador fue muy emocionante", compartió Lino López, que como baloncestista de cantera y primer equipo por aquel entonces, reconocía que "cuando me lo dijeron ya se me pusieron los pelos de punta, pero el otro día en la presentación, bueno, casi se me caen las lágrimas allí". López afirmó que "no hay más momento histórico para la ciudad y el club que vivir hace cuarenta años ese proceso con el OAR y vivir ahora una previa de Eurocup", y contaba que la situación actual por la que pasa el Baxi es un "sueño", "los que empezamos en el club hace 15 años no hubiésemos soñado estar ahora mismo planificando un viaje a Italia", decía rememorando "cuando estábamos en Esteiro, que iba muy poquita gente, en Liga Femenina 2".

Desde el club recordaban que todos aquellos que quieran vestir la prenda el 26 de septiembre, día en que la escuadra local recibirá a las oponentes italianas, deberán realizar su pedido antes de mañana al mediodía, gestión que puede hacer escribiendo a uni.ferrol@hotmail.com .

En relación al partido, este martes por la mañana se anunciaba que desde el viernes día 20 se pondrán a la venta las entradas para ese encuentro de vuelta, que se dirimirá , el próximo jueves a partir de las 20.00 horas, en A Malata. Será un evento de acceso gratuito para los abonados y la entrada costará cinco euros para el público general, un encuentro para el que el presidente del club espera "llenar A Malata, a poder ser que el equipo se sienta muy arropado, como mínimo como lo que vivimos al final de la pasada temporada con el Estudiantes y el Avenida Perfumería", decía ante los medios.