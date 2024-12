Camila Alonso, extriatleta internacional: “No tengo plan B, a mí sólo me gusta el plan A: ser bombera”

Camila Alonso –Neuquén, Argentina, 1994– esta de vuelta en casa. Una ciudad, una comarca, que ha visto crecer a esta argentina que, junto con su hermana Melina y la ahora tres veces olímpica Miriam Casillas –todas ellas en las filas del Triatlón Ferrol– fueron las encargadas de colocar las primeras piedras del triatlón femenino en la ciudad naval y alrededores.

Alonso bajó un día, de manera momentánea o eso espera, el telón del triatlón de alto nivel, frenó su intensa actividad en redes sociales y se enfocó en lo que a día de hoy es su plan A de vida –”la gente me dice que hay que tener un plan B, yo no lo tengo, no quiero, a mi sólo me gusta el A”, cuenta entre risas la deportista local–.



¿Y cuál es ese plan que ha llevado a esta extriatleta internacional a aparcar lo que hasta hace poco era uno de sus motores? Cuando era pequeña, a la pregunta de “¿qué quieres ser de mayor?” las respuestas de Alonso no eran esas más esperables en jóvenes infantes como los clásicos policía o astronauta. Si bien, y cuando rozaba la treintena, a esta misma pregunta la ferrolana lo tuvo claro. “Bombera, yo quiero ser bombera”.

Y con una fortaleza competitiva propia de deportista de alto nivel, Alonso hizo las maletas de Valencia –ciudad en la que, junto con Alicante, ha estado residiendo en los últimos años– a Ferrol y comenzó a preparar unas oposiciones de las que, tras pasar todas las pruebas y quedar poco más de 500 personas de las 2.500 iniciales, está a la espera de resultados.

Mejor que nunca

Y mientras, en su camino de opositora se cruzó un Natación Ferrol que ofreció a la triatleta la opción de unirse a sus filas para hacer una de las cosas que más le gusta a Alonso: competir. “Me encanta, me gusta mucho más que entrenar”, apunta la ahora nadadora del club de Caranza. “Quería seguir entrenando, y tengo que seguir entrenando mientras sigo opositando, me fui a nadar al club y al final terminé compitiendo”, resume riendo Alonso, “me encontraba mejor que nunca, quizá por no tener que competir en triatlón, sin la presión de que me fuera bien y hacerlo por placer... y que Pitu, mi entrenador, también es muy bueno”.



Tan bien se encontraba la deportista y futura bombera que consiguió la mínima para participar en el Campeonato Gallego absoluto que se celebra este mes en Compostela. “Voy a hacer el 100 libre y el 50, si me deja el trabajo”, señala la internacional local, confesando que “siendo sincera, competir en la natación nunca me apasionó demasiado. A mí me encanta el triatlón, pero la natación era lo que menos me gustaba, y decía que en natación no quería competir”, cuenta a poco más de quince días de su participación en el Gallego absoluto en Santiago en este giro de su propia historia.

Eso sí, sin promesa firme de continuidad en esta disciplina, si bien lo que sí tiene claro Alonso es que “siempre pensaba que en cuanto termine –la oposición– podré entrenar todo lo que quiera, volver a competir... no sé si en triatlón, natación, atletismo... pero que voy a seguir en el deporte seguro, porque es lo que me gusta”.

“Esto es para mí”

Precisamente, ese pasado, presente y futuro como deportista, es una de las “ventajas” con las que cuenta Alonso en su preparación para formar en el cuerpo de bomberos valenciano –“estas pruebas si eres triatleta te vienen de lujo”, añade la local–. “Lo único que hay una prueba, la de trepar la cuerda, que es la que más se me complica y todavía sigo entrenando, el resto bien”, cuenta la ferrolana, confesando que, si bien en este camino ya había mucho andado, “lo que más me costó, lo duro de verdad, fue estar ocho horas estudiando, dedicarle tantas horas. Es difícil, pero era lo que tenía que hacer y ya está”, sentencia Alonso que ve como ese esperado plan A está funcionando casi a la perfección. Un engranaje que, casualmente, comenzó a mover su hermana Melina y que, asimismo, se encuentra preparando estas oposiciones en su caso en Gran Canaria –si bien también ser presentó a las de Valencia–, al estar residiendo en Tenerife.



“Fue ella la que empezó a indagar y las dos dijimos ¡queremos ser bomberas!”, cuenta la menor de las hermanas. “Lo vimos claro. Es un trabajo que para mí lo tiene todo, todo lo que necesito: es un trabajo que no es nada rutinario, te deja tu tiempo libre tras las guardias para hacer lo que te gusta, en mi caso es entrenar, y es exigente físicamente”, relata emocionada Alonso, “cuando lo descubrí dije ¡esto es para mí, porqué no lo había conocido antes! Nunca tuve nada tan claro en la vida”.



Un paso que pudo dar, como ella misma relata, gracias al apoyo de su familia, en un regreso a casa sobre el que, asimismo, se sincera la deportista internacional. “fue un poco duro”, aparcando durante un tiempo su independencia y estar “todo el día estudiando y también me daba un poco de miedo, porque si bien me encanta Galicia, el clima no”, cuenta riéndose, “me había acostumbrado al tiempo de Valencia y no quería lluvia y frío, pero después nada que ver. Terminé la oposición y dije ¡qué a gusto se está en casa!”. Bienvenida Camila.

Cualquier tiempo pasado fue anterior: “Fueron momentos muy bonitos y también muy duros”

Bronce nacional de triatlón, campeona estatal de duatlón, “top 10” en el Europeo de Glasgow, oro en las Copa de Europa de Melilla, triunfos en diversas Copas de África, campeona del Iberoamericano y podios en los trofeos americanos... El palmarés deportivo de Alonso, tanto individual como en equipo –con su hermana, Casillas, Inés Santiago, Sara Guerrero y otras– es extenso, como así lo son los recuerdos que la ferrolana guarda de sus inicios y de su estancia en la elite de esta disciplina con una, ahora, pacense que es la mejor triatleta española del momento.

Alonso, con la también ferrolana Inés Santiago



“Fueron momentos muy bonitos obviamente, todavía me acuerdo y lo echo de menos a veces”, cuenta Alonso, “pero también digo, puff, era muy duro entrenar, era vivir por y para el triatlón, no tenías tu vida. Lo recuerdo con nostalgia, me gustaba, cuando viajaba, cuando competía, pero no sé si ahora estaría dispuesta, en este momento. Por suerte yo ya lo viví, competí un montón por todo el mundo, conocí gente, experimenté un montón de cosas y ahora pienso en otras cosas”.

Equipo del Triatlón Ferrol de 2014

Alonso tuvo la fortuna de compartir muchas campañas con Miriam Casillas que ya por aquel entonces “era de las más constantes y por personalidad ya te das cuenta de a quién le podía bien y a quién no tanto, y a Miriam ya se le veía que le iba a ir bien”, cuenta, “y lo sigue demostrando. Es de las pocas que sigue de aquella. Aguanta y aguanta y lo hace bien cuando lo tiene que hacer bien. La calidad la tiene y la cabeza también”.