El calendario de la Copa de España deja fuera al rally de Ferrol

La Real Federación Española de Automovilismo –Rfeda– ha decidido excluir el Rally de Ferrol del calendario de la Copa de España de asfalto –CERA Recalvi– del presente año. Aunque era una posibilidad que ya se barajaba desde finales del año pasado, no ha sido hasta este martes cuando el ente federativo ha publicado en la web el definitivo, que comenzará en Lalín el 21 de abril con el Rali do Cocido. Sí se mantiene la prueba naronesa, que organiza el Siroco Team, prevista para el 21 y 22 de julio, según el calendario aprobado por el organismo.



De este modo, el Rally de Ferrol, que ha alcanzado ya las 53 ediciones, pasará al Campeonato Gallego y se celebrará del 18 al 20 de agosto. Será una de las once pruebas que integran esta competición.



La confirmación de la noticia no ha causado excesiva sorpresa en la Escudería Ferrol, organizadora del rally de la ciudad naval. Su presidente, Germán Castrillón, reconocía que “era previsible por las actuaciones y forma de programar los campeonatos que tiene la Federación” desde hace un tiempo. “Consideramos”, explicó ayer, “que se hizo un flaco favor al Campeonato de España de Rallys de Asfalto cuando, por decirlo de alguna forma, se pasó a “segunda división” al denominarlo copa en vez de campeonato, y cuando se creó un Supercampeonato entre asfalto y tierra, donde hubo muchos rallys, como el de Ferrol, que se quedaron fuera por cosas que todavía no tenemos claro por qué. No hay una valoración clara de cómo se hacen las cosas”, lamentó, “y no hay nadie que lo entienda, salvo los que tomaron la decisión”.



Además, Castrillón añade que Galicia “es una de las Comunidades más castigadas porque teníamos tres, a veces cuatro, pruebas en el Supercampeonato, y ahora solo tenemos una, Ourense. Nadie puede estar de acuerdo, no solo por nuestro rally, sino por alguno más”.