Cagiao se impone a Muñiz en un Rally de Narón trepidante

El Alpine 110 de Jorge Cagiao y Javier Martínez se impuso este sábado en el XXXV Rally Cidade de Narón y amplía su renta a 24 puntos al frente de la clasificación general de la Copa de España de Rallyes de Asfalto (CERA). El naronés y su copiloto salieron a por todas en el primer tramo, el de A Queira, pese a que las condiciones de la carretera (el firme estaba mojado) les daban cierta desventaja con respecto a los dos coches (ambos 4x4) de sus principales rivales por la victoria final.



Así, Cagiao y Martínez fueron más rápidos en el inicio, tanto en A Queira como en San Pedro –Ferreira–, lo que les llevó a estirar su colchón hasta los ocho segundos con respecto a Muñiz-Casal. Óscar Palacio, el único de los tres que hasta hoy sabía lo que era saborear la victoria final en la prueba naronesa (fue en 2021), no tuvo buenas sensaciones desde el inicio y con los primeros 25,15 kilómetros cronometrados ya había perdido cerca de un minuto con la cabeza de carrera.



La segunda pasada del bucle, en A Queira, cambió la tendencia y comprimió la competición. El Skoda Fabia R5 de Muñiz y Casal recortó seis segundos –sería el primero de los dos tramos en los que ganó– para reducir a menos de dos la desventaja con respecto al Alpine 110. Parecía entonces que la carrera entraba en una nueva fase, aunque la mejoría de las condiciones atmosféricas –no volvió a orballar– igualaba un poco más ambos vehículos. Pese a sentir el aliento en la nuca, Cagiao resistió y en el tramo más competido, la segunda pasada de San Pedro, mantuvo a raya al Fabia, arañándole dos décimas. La general estaba entonces en apenas dos segundos.



Alpine y Fabia volaron en Pedroso. Ambos superaron de largo los 100 kilómetros/hora, pero Cagiao estuvo un puntito mejor y le metió casi tres segundos a Muñiz en la primera pasada y otro tanto en la segunda. El líder resistió y ahí despejó un poquito más el camino hacia la victoria final. Quedaban todavía las dos pasadas de los dos últimos tramos –As Enchousas y As Barbelas– y en la primera de ellas el Alpine 110 dio la estocada definitiva. El tramo acabó neutralizado, pero antes Cagiao fue capaz de sacarle más de nueve segundos a Muñiz.

El octavo, para Muñiz

El perseguidor no tiró la toalla y en la octava pasada (As Barbelas) fue un poco más rápido, aunque el segundo que le restó parecía insuficiente para amenazar la victoria de Cagiao, con casi 17 segundos por delante. Y así fue: no hubo sorpresas la segunda pasada por As Enchousas y As Barbelas no sirvieron más que para que el piloto local llevase su renta hasta los 23 segundos y coronarse, por primera vez, en el rally de casa.