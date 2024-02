Burgos y Racing, dos de los mejores grupos en casa y fuera

Tres meses después de que el Burgos consiguiese su primer punto a domicilio a costa del Racing de Ferrol en A Malata –llegando al campo de la ciudad naval como el peor visitante de la Liga Hypermotion–, ambas formaciones vuelven a verse las caras.



Y no es que los burgaleses hayan mejorado mucho en este aspecto –de hecho, tras esa igualada, sumaron otro empate, contra el Espanyol, y dos victorias fuera de El Plantío, ante Amorebieta y Cartagena–, si bien los de Bolo aparcan este fin de semana una condición de visitantes que, de nuevo en la pasada jornada les ha “regalado” otra derrota, en este caso ante uno de los perseguidores del conjunto verde, el Elche.

Choque

El equipo de Parralo se prepara ahora no para recibir al peor, si no para visitar a uno de los mejores grupos en su casa y que tendrá que defender esta condición ante, precisamente, otra de las escuadras que se comportan mejor a domicilio. Así, el campo de El Plantío será sede del choque entre un Burgos y un Racing de Ferrol que ocupan la segunda posición en las tablas como mejor local y visitante, respectivamente, tras las 25 jornadas disputadas hasta la fecha. Sólo Espanyol y Leganés superan a burgaleses y ferrolanos en estos apartados, mientras que en la tabla conjunta son seis puntos de ventaja los que llevan los de Parralo sobre los de Bolo. No tantos en realidad, en una competición, como cada semana se encargan de repetir los jugadores racinguistas, muy igualada y en la que cualquiera puede sorprenderte.



El rival racinguista buscará el domingo resarcirse de su traspié ante los ilicitanos, mientras que los verdes harán lo propio para hacer bueno el empate cosechado ante el Eibar, en el que se espera uno de los duelos más igualados de la jornada por las citadas fortalezas de sus protagonistas.