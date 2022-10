Racing de Ferrol | Buen punto que ahora sabe mejor

Ya el sábado el punto sumado por el Racing frente al Córdoba no era del todo malo, pero los resultados que ayer completaron la novena jornada del campeonato liguero lo hicieron todavía mejor. Ninguno de los tres equipos que completaban, antes del inicio de la jornada, las posiciones que dan acceso al playoff de ascenso a Segunda pudieron ganar –el Linares Deportivo y el Deportivo perdieron, en tanto que el San Sebastián de los Reyes no pasó del empate–, así que el liderato del equipo ferrolano en el grupo 1 se hace más sólido: mantiene tres puntos de ventaja sobre el segundo y ocho con respecto a las plazas ya no meten en la promoción para dar el salto al fútbol profesional español al final de la liga regular.



“Es un punto bueno, porque es contra un gran rival”, explicó el goleador Joselu al final del partido ante el Córdoba la importancia del empate. Por eso, a pesar de reconocer que “fuimos mejores y merecíamos los tres puntos”, el delantero de Ribeira explicó también que “esta temporada va a ser muy larga”, así que apunta que “hay que tratar de hacer bueno este resultado la siguiente jornada en Fuenlabrada, donde tenemos que intentar traernos los tres puntos que hay en juego”.

Línea



El buen nivel dado por el Racing en todos los partidos le hace ser optimisma de cara a cosechar un buen resultado en el Fernando Torres. El delantero Joselu, de hecho, reconoce que “jugando como en la mayoría de las fases del partido contra el Córdoba tendremos más oportunidades de traernos los tres puntos que haya en juego para Ferrol”.



Será el próximo, además, el primero de una serie de partidos contra rivales de la zona alta de la clasificación.