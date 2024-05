Brais Caneiro, entrenador del Balonmano Narón: “El año pasado no nos lo creímos pero este año tenemos opciones”

Costó un poco más de lo esperado, pero el A Esperanza Comidas Bar Balonmano Narón, a falta de una jornada –tras ganar a domicilio al cuarto clasificado, Sanxenxo, 16-27–, certificó su presencia en una Final Four en la que ya peleó el pasado año por el ascenso. Si bien, esta campaña será, sin duda, diferente por varias razones. Encabezará esta lista la motivación que le da a los jugadores de Brais Caneiro el volver a poner a la comarca en el mapa de Primera Autonómica, después del doloroso descenso del Dispesan Pontedeume hace unas semanas, dejando al balonmano local “huérfano” en esta categoría.

-Me imagino que el pasado domingo por fin pudieron dormir a pierna suelta tras el billete a la fase de ascenso...

Sí, sí, un poco. La verdad, se nos había complicado bastante, que no debería, sobre todo por el principio de temporada que hicimos. Y ahora con los deberes medio hechos, pero ahora ya hay que mirar hacia arriba. Al final el perder en Tui –rival directo ante el que cedieron hace dos jornadas y que hubiese supuesto su clasificación– fue un palo grande. Sabíamos que era difícil, esa pista siempre lo es. Al final pudimos conseguir el objetivo que era estar en la “Final Four” como fuera.

-El pasado año se quedaron a un paso de regresar a Primera ¿qué diferencias, de momento, hay entre las sensaciones del pasado año y de este ejercicio?

La liga es muy diferente al ser sólo un grupo de 14 equipos, no hay como una primera fase zonal... La liga se hace muy larga, pesada, con muchos viajes... Y es lo hablábamos al principio de temporada, que no puedes fallar ningún partido, y en de en el otro formato –norte y sur–, pues te puedes permitir, sobre todo en la primera fase, no tomarte igual alguno contra los que sabes que más o menos no van a estar en el grupo de arriba. Pero aquí si pierdes dos puntos contra cualquiera te puedes meter en un lío bastante gordo.

-Tuvo, además, que amoldar el equipo a varias incorporaciones así como a sus juveniles. Una fusión que, visto el resultado final, fue bastante bien ¿no?

Sí, sí, el grupo es muy bueno. Cuando estamos todos por temas de trabajo, estudios... que al final somos amateurs, y se nota un montón. El partido del pasado fin de semana Con el Sanxenxo creo que es el máximo nivel que hemos dado este año, y te diría que incluso el pasado. Sabíamos que era ahora o nunca, porque esta semana ya tengo algunas bajas bastante sensibles en defensa y sabíamos que teníamos que ir allí con todo. Y se notaba mucho. Yo ya les dije en la charla prepartido que teníamos que entrar a calentar ya como si estuviéramos locos de la cabeza, que teníamos que entrar con el 1-0 del calentamiento, de animarnos, de estar arriba, de estar muy enérgicos porque eso nos iba a dar mucho durante el partido.

-Y, a falta de esta última jornada ante el Moaña –ahora tercero– y conseguido el billete ¿ve a su equipo con opciones de ascenso?

En la liga nos queda esa jornada con el Moaña, y creo que es uno de los favoritos en la Final Four, porque tiene gente que juega todas las semanas en categoría nacional. Le hemos ganado a todo el mundo –excepto, precisamente, al Moaña a domicilio– y al Línea 21 –campeón y que logró el ascenso hace más de un mes–, contra el Bueu no perdimos ninguno, Sanxenxo le ganamos en su casa... Creo que tenemos opciones, siempre vamos a depender más de nosotros de que lo que haga el resto. El sentimiento que tengo ahora mismo es que podemos ser nosotros mismos los que nos pongamos límites, de estar enérgicos como en este partido o a medio gas. Que yo creo que fue lo que nos pasó el año pasado, que no nos creímos que podíamos ascender.

-¿Puede funcionar esta última jornada de hoy como un ensayo del playoff al medirse los cuatro clasificados entre ustedes –jugarán también Bueu-Sanxenxo–?

Creo que no va a ser parecido lo que pase en liga a lo que Final Four, porque al final siempre tienes esos nervios, esas ganas, más en la Final Four que en la liga. En Moaña desde el primer minuto tenemos que ir a ganar, porque al final le ganas a todos equipos menos al primero y es importante también de cara a la autoestima.

-Este año el volver a Primera tiene el premio, o la responsabilidad, extra de ser los únicos de comarca en la elite gallega

Estaría bastante bien volver, creo que el trabajo de estos dos años ha sido bastante bueno, aunque se han hecho muchos cambios en el equipo de un año a otro, pero ese trabajo está dando resultados. También ayuda mucho tener al mejor jugador de la categoría –Ángel Eimil, de 23 años– que vayas a donde vayas marca la diferencia y te lo dicen.

Cantera: “Estamos muy contentos y queremos seguir fomentando mucho más la base, es el futuro del club”

Los coletazos del coronavirus todavía se hacen notar en varias de las categorías de base de un Balonmano Narón cuya trabajo de cantera, al igual que el del primer equipo, ha sido muy destacado en los últimos años. En esta campaña, la entidad amarilla contó con una formación juvenil y otra infantil en Liga Prata, que ya finalizaron sus competiciones, mientras que los alevines –junto con Tirso, Pontedeume, Cariño, Lucense y Viveiro– disputan su última concentración esta mañana en A Casqueira.

Integrantes de la formación naronesa infantil | b. n.

“Estamos muy contentos”, señala Caneiro, “evidentemente queremos fomentar mucho más la cantera a partir de este año, porque al final es lo que va a llevar al club a seguir adelante”. Los juveniles vivieron una campaña marcada por las lesiones, como indica el técnico. “Jorge Catalán se rompió el ligamento cruzado a principio de temporada y todavía está en rehabilitación... y tuvimos muchos esguinces de tobillo”, cuenta el entrenador, “y los cadetes que tenemos han progresado un montón”. Mientras, el club cuenta con un numeroso grupo infantil de más de una veintena de deportistas, entre los que figuran tres niñas que asimismo y varios niños que se unieron en la recta final. Un proyecto de futuro que la entidad naronesa sigue apuntalando para, asimismo, seguir cimentando la disciplina en la comarca.