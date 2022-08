Belén Toimil : “Voy al Europeo con toda la ambición... pero a ver qué pasa”

Pone Belén Toimil (Mugardos, 1994) el punto final a la temporada este lunes con su participación en el Europeo que se celebra en Munich. Desde las 11.20 horas tomará parte en una calificación en la que necesita superar los 18,60 metros (o ser una de las doce mejores de las 27 participantes) para disputar una final que se celebra esa misma tarde, a partir de las 20.38 horas. Es a lo que aspira la lanzadora mugardesa para cerrar con buen sabor de boca un curso complicado.



“Hay opciones de pasar a la final”, cree Toimil de cara a una competición para la que asegura que “si estoy en las marcas de hace un mes y medio podría clasificarme... pero tiene que salir”. La falta de regularidad que está teniendo este año, sin embargo, condiciona sus opciones. La lanzadora reconoce estar lastrada por el esguince de tobillo que sufrió en invierno y, aunque explica que “estoy fuerte y bien”, también indica que “técnicamente tengo fallos para los que necesitaría tiempo si los quiero corregir. De ahí que me vea contra las cuerdas, porque ahora mismo hay que competir”.



Aunque esta temporada no ha sido capaz de llegar a los 18 metros –se presenta con una mejor marca de 17,98–, Belén Toimil acude con la intención de hacerlo lo mejor posible. Por eso ha realizado ensayos de lo que sería una calificación –tres lanzamientos para llegar a un objetivo–, pero sigue teniendo fallos, sobre todo por la técnica giratoria que utiliza. “Mi entrenador me repite que lo importante es que el primer tiro sea válido y bueno”, comenta la lanzadora antes de exponer que “es lo ideal, pero lo importante es saber gestionar mentalmente la prueba, porque pueden aparecer los nervios... Al final son tres tiros aislados. No es nada más”.



De todas maneras, Toimil asegura que “cuando vas a un campeonato internacional quieres hacerlo mejor posible”, así que para la cita de Munich asegura que “voy con toda la ilusión y toda la ambición del mundo, a intentar sacar lo que pueda... pero no lo sé. A ver qué pasa en la competición”.

Mezcla



En Belén Toimil se entremezclan la ilusión de hacer frente a una competición como esta con las ganas de poner punto final a la temporada. Después de disputar el mes pasado una prueba tan importante como fue el Mundial de Oregón, lo habitual es que la campaña finalice. Pero tener que disputar ahora el Europeo hace las cosas complicadas porque, como reconoce, “mentalmente no puedes echar el freno”.



La lanzadora mugardesa, por ejemplo, comenta que “en el CAR de León ya no queda casi nadie, solo los cuatro o cinco que vamos al Europeo”. Y, en esta situación, “tienes que poner mucho de ti misma. Necesito descansar, sobre todo físicamente, porque entrenando ya me están saltando las tuercas. Esa será la forma de hacer frente a la siguiente campaña fortaleciendo los puntos débiles y cogiendo ritmo”.



De todas maneras, su objetivo es cerrar la campaña cumpliendo el objetivo de meterse en la final continental. “Y si no puede ser, cerrar la temporada, meditar y analizar qué fue lo que pasó esta temporada y mejorarlo de cara a la siguiente”, explica Belén Toimil con la madurez habitual en ella.