Belén Toimil, nueva ocasión para “escachar”

La mugardesa Belén Toimil parte como cabeza de cartel de la delegación local en el Campeonato de España absoluto que hoy comienza en La Nucía, Alicante. La lanzadora de la villa, que viene de firmar un histórico quinto lugar en el Europeo señaló las “ganas e ilusión” con las que afronta esta competición, tras un pequeño bajón sufrido, precisamente, tras la cita continental. “Pero no hemos parado de trabajar la técnica”, señala Toimil en sus redes, “así que vamos a ‘escacharla’ una vez más”. La mugardesa llega con 18,47 metros como mejor marca de la campaña, y esperando acercarse o superar los 18,80 que ostenta como récord estatal. La local disputará la final de lanzamiento de peso el domingo a las 12.00 horas.



Toimil no será la única local en liza en Alicante, ya que también estará la naronesa Claudia Rojo, en 400 vallas y asimismo con el Piélagos en el relevo 4x400. El ferrolano Pedro Osorio –Santiago– buscará su pase a la final en 800 metros, mientras que también estarán en liza los integrantes del Narón Taoussi y Alexis Rodríguez –1.500– y Noelia Medina, Diana Jiménez y Noemi Sempre, del Ría Ferrol.

A Malata: La pista ferrolana acoge el Gallego de clubes sub 14 y de combinadas

Las pistas de A Malata acogen este fin de semana el Campeonato Gallego de clubes sub 14, en la jornada de mañana, y el Gallego sub 16 y sub 20, tanto mañana como el domingo, de pruebas combinadas. El Atletismo Narón será el encargado de ejercer la representación local en la primera de las pruebas.