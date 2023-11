El Baxi recibe al Bembibre con el impulso de Madrid

El Baxi Ferrol puede encadenar esta tarde su segunda victoria en seis días, poniendo así el lazo a una de las semanas más cortas en las filas del grupo de Lino López. Y es que tras el gran triunfo firmado por las ferrolanas el pasado domingo en casa del Movistar Estudiantes, las de A Malata reciben en la sexta jornada de la Liga Endesa al Embutidos Pajariel Bembibre –20.15 horas, A Malata–.



Un duelo engañoso, como señala su entrenador, si se tiene sólo en cuenta el casillero de victorias sin estrenar con el que cuentan las visitantes. “Se ha enfrentado al IDK, Perfumerías Avenida, Zaragoza, Spar Girona...”, comenta, “equipos de un potencial muy alto ante los que no sólo no es fácil ganar, sino competir contra ellos”. López señala que a todos los equipos, tarde o temprano, les llega esa fase en el calendario, por lo que este inicio de temporada para las leonesas “es engañoso porque están realizando un buen juego, compitiendo muy bien en muchas fases del partido, incluso con esos equipos”, comenta López, “por eso sabemos que esa situación –la de ocupar la penúltima posición– no corresponde con el juego realizado”.



Un juego en el que el Bembibre figura como el más acertado desde la línea de triples y eso hace que “tengas que estar muy atento a sus situaciones de transición, de contraataque, salidas...”, añade el técnico, “jugando a un ritmo muy alto y muy peligroso”. Mientras que las visitantes buscan su primer tirunfo, las ferrolanas pelearán por el cuarto, en una semana de preparación más breve de lo habitual por el duelo del domingo con sus correspondientes desplazamientos a Madrid. “Esa victoria da mucha moral y confianza”, añade López, señalando que debido a este calendario y viaje “las sesiones se han tenido que comprimir y al jugar el viernes la semana ha sido más corta”. Una situación que, sin duda, no afectará a su pelea por seguir en la zona tranquila de la tabla clasificatoria.