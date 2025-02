El Baxi Ferrol se mete en las semis por todo lo alto (89-70)

Un ambiente mágico. Una afición entregada y un equipo que nunca se rinde. Si se mezcla todo, sale el Baxi Ferrol y su afición. Esta tarde, los dos fueron uno y superaron con creces a un Dinamo Sassari que sólo compitió durante dos cuartos (89-70).

Con el apoyo de 3.500 gargantas, el conjunto ferrolano quiso marcar el tempo del partido nada más empezar. Trató de imponer un ritmo alto para que las italianas no llegasen a las ayudas y generar ventajas. Sin embargo, las visitantes estaban muy motivadas, especialmente Sparkle Taylor, y no se lograron despegar en el marcador (6-4).

El Sassari, ajeno a todo el ruido de A Malata, continuó a lo suyo acribillando al Uni desde la media y la larga distancia (11-17). La cosa pintaba mal en este inicio, pero, como en otra ocasiones, emergió la capitana, Àngela Mataix, para apretar el encuentro (17-21). Con todo, en el otro lado, Taylor aceptó el duelo de tiradoras y salió ganando en este primer acto gracias a un notable 60% en tiros de campo (22-23).

Probando algo diferente, Lino López no cambió a ninguna de sus titulares para tratar de darle la vuelta al partido. A punto estuvo de conseguirlo gracias a una Julie Pospíšilová inconmensurable (27-27). A ella se le unió Blanca Millán, que forzó el tiempo muerto de Antonello Restivo (32-32).

Esa pausa táctica funcionó porque la dupla formada por Shalee Gonzales y Taylor comenzó a carburar nuevamente (33-39). Trató de responder el Uni con varios intentos desde el 6,75 de Claire Melia, Gala Mestres y la propia Millán, pero la puntería les fue esquiva. Aun así, el equipo se mantuvo en el partido hasta el primer descanso de Taylor (36-42).

Con todo, en el último minuto, un triple y una canasta de Giulia Natali, que estaba disputando sus primeros minutos del encuentro, puso la renta italiana en un +11 para cerrar el segundo cuarto (36-47). Los fantasmas de una posible remontada asomaron, no por demérito del Uni, sino por el sobreacierto del Dinamo Sassari, que finalizó la primera mitad con 11 de 19 en el tiro de larga distancia.

Descanso milagroso

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto ferrolano salió con ánimos renovados, especialmente Moira Joiner. La estadounidense, que no había tirado a canasta durante los primeros 20 minutos, metió dos triples seguidos para meter el miedo en el cuerpo al cuadro italiano (42-47).

Las visitantes tardaron casi tres minutos en anotar. Fue Diallo haciéndose fuerte en la pintura, pero rápidamente se diluyó ante la defensa de Melia. Mientras, en ataque, Mestres y Pospíšilová se combinaron para poner el partido en un pañuelo (49-51). Ante esta situación, Restivo volvió a parar el partido. Sin embargo, su bronca no animó a las suyas, sino a la pívot irlandesa del Baxi. La interior anotó ocho puntos seguidos para poner a su equipo por delante en el marcador por primera vez desde el cuarto inicial (57-51).

A partir de aquí, Gonzales trató de hacer la guerra por su cuenta para despertar a las suyas, pero estaban sumidas en un sueño demasiado profundo, fruto del gran trabajo defensivo del conjunto dirigido por Lino López. Además, en la parcela ofensiva, tanto Mataix como Joiner o Jori Davis alternaban canastas para conservar la renta al final del tercer acto (64-59).

Esa ventaja no hizo más que crecer en el comienzo de último parcial gracias a la dirección de Carlota Menéndez. La base madrileña cogió la batuta y guió a sus compañeras a poner la máxima diferencia del partido (70-59). Las italianas estaban grogui y también su entrenador, que no pidió ni un tiempo muerto más. No sabía cómo levantar a sus jugadoras.

En la pista, sólo Carangelo, muy desacertada, dio la cara por el Sassari. Taylor se diluyó completamente en la segunda mitad para alegría ferrolana. Una felicidad que no hizo más que aumentar a medida que la ventaja crecía exponencialmente hasta llegar a los 20 puntos con un triple de Alba Sánchez-Ramos (83-63).

Con apenas dos minutos en el marcador, A Malata comenzó a festejar el pase a las semifinales. Un hito histórico para el baloncesto ferrolano. Además, para rendondear la noche, Lino dio entrada a Elena Baldonedo, la gran promesa local, que anotó sus primeros puntos en un partido de competición europea. Ese fue el broche perfecto a un día mágico. Ahora, el Uni tendrá que pensar en el Valencia y en el Asvel, su siguiente rival en la Eurocup.