El Baxi da el pistoletazo de salida a la LF Endesa con uno de sus rivales por excelencia

Se cuentan ya las horas para que el Universitario de comienzo a otro curso militando en la mejor liga de baloncesto de nuestro país, un inicio "de primera" porque, además de estrenarse en su fortín de A Malata, recibirán a un primer rival con el que siempre mantienen "grandes partidos", jueguen donde jueguen, en palabras de Lino López. El Kutxabank Araski estará en Ferrol este sábado para, a las 19.00 horas, para dar el pistoletazo de salida a la temporada 24/25 de la LF Endesa.

El conjunto al que prepara Made Urieta retiene a su núcleo duro de jugadoras, en opinión del técnico local, las "más importantes del equipo": la capitana Natalie Van den Adel, Marta Hermida, Sami Hill, Laura Aliaga y Brittany Brewer, a quienes este año se les unen, entre otras, la exbaloncestista del Baxi Natalia Rodríguez y la joven estrella belga Maxuella Lisowa-Mbaka, dos figuras "que están teniendo mucha incidencia al margen de las cinco renovadas", opinó López. Un Araski con talento joven y una escuadra consolidada, que además conserva a su cuerpo técnico, con mucho trabajo ya adelantado para empezar con comodidad la campaña.

Cumplido el objetivo inicial de acceder a la Eurocup, las jugadoras han dedicado la última semana a prepararse para el choque con las de Vitoria, partido para el que la final de la Copa Galicia fue, como suele decir el 'míster' del Baxi, el entrenamiento más exigente. Una cita en la que "probar cosas, era importante que las jugadoras que a lo mejor tuvieron menos minutos los tuviesen en esos partidos, no me importaba el marcador, no pedimos tiempos muertos, queríamos que las jugadoras solucionasen los problemas que había dentro de la pista", explicó López.

Compaginar sin desfallecer

La plantilla del primer equipo se encuentra en perfectas condiciones para la primera jornada liguera en un año que no dará tregua a las locales, "la labor de Álvaro, nuestro entrenador físico, ha sido muy buena, todas las jugadoras llegan en un estado óptimo y sin ninguna lesión", señaló su entrenador. Navegar los calendarios de una competición internacional y otra nacional manteniendo un buen estado de forma, físico y mental, será "trabajo de todo el cuerpo técnico", añadió Lino López, incidiendo a su vez en su papel para con sus pupilas, "muchas veces la labor del entrenador es dosificar las cargas, que los entrenamientos sean a veces más cortos, más trabajo a lo mejor de vídeo, de saber qué tienen que trabajar, qué cosas hacemos bien o mal y menos carga física".

"La ilusión y las ganas" exhibida por el grupo de baloncestistas capitaneado por Àngela Mataix promete hacer las cosas algo más fáciles, "además, tenemos a una plantilla muy joven que también ayuda a recuperarse antes", subrayó el técnico aludiendo a los desplazamientos por el país y Europa que tendrán que realizar semana a semana. "Sabemos que no tenemos un jet privado para llegar jugar y volver", dijo, por lo que, al menos, empezar ambas competiciones en casa —el próximo miércoles día 9 jugarán de nuevo en A Malata con el Galatasaray de Turquía— supondrá otra pequeña ayuda.

Con todo, a partir de ahí las cosas se presentan algo más cuesta arriba para el club ferrolano, que en las siguientes jornadas iniciales de la LF Endesa se medirán al Spar Girona, al Perfumerías Avenida y al Murcia, "eso mezclado entre semana con partido de Eurocup, pues hace el inicio de liga complicado. Son tres rivales que van a estar peleando por todo", reconocía López. Y es que sumando al Zaragoza y al Valencia, los primeros rivales ligueros del Universitario son favoritos nacionales más que consagrados, y "por la plantilla, entrenador, por cómo ha confeccionado la pretemporada y por resultados yo creo que Murcia es un candidato también a estar arriba", sugirió el preparador ferrolano.

Un nuevo aliado para el Baxi

Cristina Imaz, gerente del centro comercial Odeón y Santi Rey, presidente del Baxi Ferrol, firmando el convenio entre ambas entidades / D.A

Y a medida que se acercan los días grandes para el equipo, el club sigue revelando sus imprescindibles respaldos para seguir fortaleciéndose. El último 'media day' del Baxi tuvo lugar en el centro comercial Odeón, nuevo aliado cuya colaboración, tanto por parte del club como de la entidad patrocinadora, esperan se prolongue a largo plazo.

Santi Rey, presidente del Universitario, agradecía y celebraba el incremento de apoyo, presentando una nueva vinculación que tendrá su estreno en el partido inicial de la LF Endesa, patrocinado por el centro comercial. Cristina Imaz, gerente del Odeón, compartía que se sentían "encantados de formar parte de la familia del Baxi, y desearles lo mejor en todos los partidos que tienen por delante".

Lino López aprovechaba la ocasión para alabar "el trabajo que están haciendo Javi — Masaguer, nuevo director de marketing— , Santi, todas las personas del club...es un trabajo que está en la sombra, muchas veces los focos los llevamos los entrenadores, las jugadoras, pero sin lugar a dudas esto es lo más importante para nosotros, consolidar el proyecto", dijo sobre el incremento de apoyos que han apreciado en los últimos meses.