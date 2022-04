El Baxi Ferrol, a la espera de saber su presupuesto

Está a la espera el Baxi Ferrol de saber qué presupuesto tendrá la próxima temporada para empezar a diseñar la plantilla con la que competirá en Liga Femenina Challenge. Veinte días han pasado desde que se confirmase su descenso de la máxima categoría nacional y el club ferrolano todavía no se ha podido poner manos a la obra en la planificación de la campaña siguiente, a la espera de saber de qué recursos económicos va a disponer.



Lo único que el Baxi Ferrol sabe con seguridad es que la alero canaria Natalia Rodríguez y la ala-pívot norteamericana Taylor Koenen no seguirán en el equipo ferrolano la próxima temporada. Ambas ya comunicaron al club su intención de no seguir en él y probar suerte en otros destinos, por lo que ponen fin a su estancia en el cuadro de la ciudad naval.









Dudas





Mientras, la también estadounidense Jenna Allen comunicó a través de las redes sociales su marcha de Ferrol rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, su permanencia o marcha del Baxi Ferrol todavía no está clara, ya que la jugadora tiene previsto hablar con su familia antes de tomar la decisión de si sigue en España, en Ferrol o se va a a otro lugar.



Una vez que sepa de cuánto dinero dispone para hacer frente a la próxima temporada, el club que preside Santi Rey se pondrá manos a la obra en la confección de una plantilla que le haga estar entre las mejores de la nueva categoría.