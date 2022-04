El Baxi Ferrol se despide de Liga Femenina ante el Bembibre

El Baxi Ferrol disputará este domingo su último partido en la Liga Femenina de baloncesto tras confirmar su descenso de categoría la pasada semana y se enfrentará al Bembibre desde las 20:00 horas en el marco de la jornada final del campeonato.





El encuentro se disputará en el pabellón polideportivo ferrolano de A Malata. El entrenador del conjunto universitario, Lino López, ha recordado que ya no tienen "objetivos colectivos" y ha abogado por "intentar acabar lo mejor posible".





"Por nosotros, por lo que hemos trabajado", ha expresado en declaraciones difundidas por el club, en las que ha instado a "acabar dando una buena imagen de equipo para que la afición, que tanto nos ha apoyado durante la temporada, en momentos buenos y no tan buenos".





Así espera que los componentes del plantel salgan "todos felices" de dar el "máximo".





Sobre el rival, ha indicado que afronta "una final" porque su "única opción de salvarse" pasa por "ganar y que Tenerife no lo consiga".





Por ello, López ha puntualizado que será un duelo "de vida o muerte" para el Bembibre, del que ha dicho que es "un equipo muy duro defensivamente, agresivo". De este modo, ha asegurado que deja "normalmente en pocos puntos" a sus contrincantes y que su "ataque comete pocos errores".





También ha destacado un cuadro "muy bien trabajado tácticamente, tanto defensiva como ofensivamente", y que no "tiene un quinteto clave; pueden rotar, todas son importantes".





El preparador del Baxi Ferrol ha añadido que presenta un "ritmo muy alto", especialmente en el ámbito defensivo.





En torno a la plantilla que dirige, ha valorado que su estado no es "idóneo" porque no ha podido entrenar todo el equipo, "muy mermado". "Esperamos ser capaces de competir y estar a buen nivel, pero no contar con la totalidad te merma en el trabajo del día a día", ha remachado.