La bandera aresana se escapa de casa al ganar Bueu

Bueu aguó un tanto la gran fiesta del remo autonómico que durante todo el fin de semana llenó la ría de Ares. Y es que el título firmado por los locales en la jornada del sábado no se pudo sellar ayer con la consecución de la decimosexta edición de la Bandeira Concello de Ares.



En otra excelente jornada en la que las condiciones meteorológicas volvieron a acompañar la celebración de la última prueba de la Liga A gallega, el duelo entre la trainera patroneada por Hugo Rascado y la bueuense volvió a protagonizar la tanda de honor ante el nutrido público que, un día más, llenó el espigón aresano. Con los visitantes poniéndose por delante en el primer largo de la competición, con Castropol y Tirán, la trainera del local Agustín Fernández, en la tercera y cuarta plaza, la “Santa Olalla” volvió a tomar las riendas de su regata en la siguiente ciaboga. Eso sí, con una igualdad máxima entre la ya campeona de liga y una trainera de Bueu que quería despedir la competición con el que fue su cuarto triunfo. Finalmente fue esta la que tuvo un mayor tirón final para no sólo anotarse la victoria en la regata de hoy, sino sumar la suficiente renta como para llevarse a casa la bandera aresana –5.5 segundos–. Con Ares celebrando su título liguero y pensando ya en la clasificatoria de La Concha del jueves, Castropol firmó la tercera plaza y Chapela –de la segunda tanda–, la cuarta, colándose por delante de Tirán.

Playoff

En esta competición, en la que fueron diez las traineras en liza en la Liga A debido a la disputa del playoff, la embarcación de Narón, en la que debutaba su patrona, no tuvo su mejor actuación, ocupando la décima y última posición, por lo que no le pudo disputar la novena en la general a Cesantes en este cierre liguero.

La jornada comenzó con la disputa de una promoción de ascenso en la que la embarcación de Mugardos-A Cabana cerró su participación con una tercera posición que hace que la tripulación local no pueda certificar su ascenso a la máxima categoría autonómica. Puebla y Samertolameu se hicieron con una primera y segunda plaza que, a su vez, le dan a estas entidades un lugar en la competición A de la Liga Galega.



Mientras, en la primera edición de la Bandeira Concello de Ares femenina, Chapela remó celebrando de nuevo su título liguero, con las remeras de Mugardos-A Cabana en una cómoda segunda posición, con Rianxo en la tercera. Con el subcampeonato gallego debajo del brazo, tanto las locales como los aresanos preparan ya la que puede ser una histórica jornada en San Sebastián, con su presencia en la clasificatoria de La Concha. Una importante parada que “teloneará” a los de la villa antes de intentar de nuevo el asalto para competir en la Eusko Label.