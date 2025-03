El Atletismo Narón domina el lanzamiento de peso gallego con Claudia Lendoiro y Antía Suárez

El futuro del atletismo gallego, y también nacional, se dio cita en los populosos Campeonato Autonómico sub 10 y sub 12, disputado el sábado, y para categoría sub 14, en la jornada del domingo. Unas pruebas celebradas en las instalaciones de Expourense y en las que, de nuevo, la cantera de la comarca demostró que tiene mucho que ofrecer.



En la primera de las citas, el título gallego llegó de la mano de Claudia Lendoiro –Atletismo Narón–, la mejor sub 12 en lanzamiento de peso, firmando además su mejor marca personal –9,87 metros–. Un oro que rozó su compañero Brais Castiñeira, en su caso en una carrera de 500 metros muy igualada, siendo segundo también en una cita con su mejor registro hasta la fecha.

Una prueba en la que asimismo hubo premio en sub 10, con Diego Fraga en tercera posición. En este mismo lugar finalizaron sus compañeros Adrián Leonardo –1.000 metros– y Pedro Tuimil –altura–, también sub 12, con Ainé Gutiérrez, del Ferrol Atletismo, siendo asimismo bronce sub 10 en 50 metros.



Al día siguiente fue el turno sub 14 en la que este joven grupo local se hizo con otro título. El oro fue para otra naronesa y también en lanzamiento de peso, demostrando la calidad de los concursos del Atletismo Narón. Antía Suárez fue la mejor en Ourense, con 10,30 metros –MMP–, un podio al que también se subió su compañera Valeria Mera, bronce en longitud. Un trabajado tercer lugar con el que asimismo se hizo Alba Filgueira –Ferrol– en 500 metros.