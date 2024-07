Así no: El Campeonato de España de surf de Pantín se suspende

Se acabó. El Campeonato de España de surf que desde el pasado viernes 28 de junio se estaba disputando en la "fabrica de olas" de Pantín no completará un programa cuyo final estaba previsto para la jornada de mañana.

Y es que al "así no" de las personas encargadas de juzgar esta importante competición se une el de los propios deportistas participantes en esta cita estatal, que asimismo buscan que sus actuaciones sean puntuadas de manera justa y, por lo tanto, que los encargados de hacerlo lo hagan trabajando en las condiciones adecuadas. La reunión mantenida esta mañana entre representantes de la Federación Española, surfistas y progenitores -varias de las citas programadas tenían como protagonistas a menores-, entre otros, finalizó con la decisión de no seguir adelante con esta prueba de carácter estatal que se ha celebrado en las aguas de Valdoviño -anteriormente en A Frouxeira- en las últimas siete ediciones.

Los jueces encargados de decidir quién sí o quién no inscribía su nombre como el o la mejor del país avisaron en jornadas previas de que las condiciones en las que se estaba llevando a cabo la cita no eran sostenibles, sin obtener respuesta por parte del ente, como señalan desde este colectivo. Así, al día siguiente, y como ya informó este diario, comunicaron por megafonía que no iban a continuar realizando este trabajo "al no darse las condiciones mínimas y no queríamos seguir siendo partícipes de esa mala gestión", cuenta una de estas personas.

A las no adecuadas infraestructas en las que se estaba trabajando y al elevado número de horas diarias, se une una menor cifra de personal encargado de esta tarea, respecto, a por ejemplo, la edición del pasado año, como se señala desde este grupo, que se siente "aliviado" al encontrar respaldo en los deportistas participantes en esta competición y "su respuesta tan positiva".

"Nos vamos con cierta sensación de pena, pero al menos sabemos que nos entienden". Y así se cierra el telón, de momento, de la prueba más importante en el calendario española de la disciplina, a la espera del comunicado de la Federación Española.