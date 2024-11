Asalto valdoviñés a las olas de Gran Canaria

La gran prueba del bodyboard estatal se celebra este fin de semana en las aguas de Canarias, concretamente en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria, en un Campeonato de España en el que la delegación local del Valdo Surf School peleará por ser una de las protagonistas.



No será fácil para los “riders” Iván Manso, Brais González, Lucas Domínguez, Iván Bustabad, Juan Sande, Bruno Martín y Rosalía Pico superar en su terreno a los participantes canarios en un escenario muy diferente al que se encuentran en las costas locales y gallegas. “Es todo un aprendizaje, son olas más potentes, el agua está supercaliente y las olas son de roca”, comentaba Martín, vigente campeón gallego con un título logrado, precisamente, en casa, en Penencia hace poco más de un mes.

Martín viaja con sus compañeros de club para “ganar”, además del citado aprendizaje, tanto para él como para el resto, y la convivencia durante estos días de competición. “Es una fecha que no falla nunca en mi calendario”, señalaba el ferrolano. No será el único oro autonómico local que despegue para la cita canaria, ya que cabe recordar que el canterano sub 18 Lucas Domínguez también firmó esta primera posición, así como Brais González, en su caso en la prueba de veteranos.