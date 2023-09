El As Pontes resiste con diez y continúa en la segunda plaza

Ya no cuenta el As Pontes sus partidos por victorias, pero el valioso empate con el que saldó su visita al Atlético Coruña Montañeros (1-1) le permite mantenerse en la segunda plaza, que al final del campeonato liguero le daría el ascenso a Tercera. No fue un partido facil para la escuadra que prepara Pepe Mariño, que en la primera parte vio cómo su rival generaba muchas ocasiones hasta que Pape lo puso por delante con un tanto antes de la media hora de juego. Echavarri, delantero visitante, restableció el empate a los pocos minutos, pero justo antes del descanso fue expulsado, así que el cuadro de la villa minera jugó la segunda mitad en inferioridad.



Pese a esta complicación, el As Pontes mantuvo el tipo a base de orden y consiguió que su rival apenas fuese capaz de crear ocasiones. De ahí que al final se registrase el resultado de empate, lo que deja al cuadro pontés de segundo.

Persecución



Por detrás, el Galicia de Mugardos ya es el segundo mejor equipo de la comarca y, gracias a la victoria que consiguió sobre el Miño (2-1) en el derbi que los enfrentó en el campo de A Pedreira, se coloca en la quinta plaza, un punto por detrás del cuarteto de cabeza. Un gol anotado por Carlos do Carmo nada más empezar la segunda parte marcó las diferencias en un partido en el que la escuadra dirigida por Stili se había adelantado con un tanto de Koki casi en la media hora de juego. Sin embargo, a punto de llegar al descanso, Candal restableció un empate que al final la escuadra dirigida por Pery no fue capaz de mantener, lo que deja al Miño en la undécima plaza, con tres puntos en su haber.



Más abajo incluso está el Eume Deportivo, que solventó su partido de la tercera jornada del campeonato con un empate ante el Lemos (1-1) que le hace estar en la decimoquinta plaza –fuera de los puestos que condenan al descenso– con dos puntos. Incluso el cuadro que dirige Charly Carro estuvo mucho tiempo en ventaja gracias al tanto de Dani en la primera parte, pero su rival empató en la segunda.