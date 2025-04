Las arqueras Matesanz, Zaragoza y Pérez siguen en cabeza de la Liga Galega

La Liga Galega al aire libre continúa con su calendario y el pasado fin de semana las delegaciones del Arco Ferrol, Sílex de As Pontes y Arco Narón acudieron con sus arcos y flechas a la tercera jornada en Redondela. En competición de un “round” con dos series de seis entradas, la entidad naronesa fue la mejor posicionada.

Así, Laura Matesanz firmó el triunfo en recurvo sénior, al igual que su compañera Iria Zaragoza en sub 15 y Paula Pérez en alevín, seguida por Alba Oca. Con las tres primeras liderando la tabla liguera, respectivamente. En sub 18, Lúa Teijeiro y Lía Lage consiguieron la plata y el bronce, un tercer lugar que también firmó Saúl Gómez. Mientras, por parte del Arco Ferrol, Ana María Fernádez e Ismael Freire fueron primeros en +50 y sub 18, respectivamente y en sénior masculino, el mejor local posicionado fue el pontés Daniel González, quinto.