Ares vuelve a su mejor versión en A Coruña con toda su tripulación

La verdadera Eusko Label Liga comienza hoy para la tripulación de la “Santa Olalla” del Remo Ares. Y es que tras unas primeras dos regatas en las que la baja de su patrón titular, Hugo Rascado, pasó factura a la tripulación de la villa, el remero se encuentra casi recuperado de sus problemas de salud –se reincorporó al trabajo el pasado martes con sus compañeros–, si bien podrá hacer frente a la doble jornada que hoy comienza en las aguas del Orzán.



Las aguas herculinas acogen hoy por la tarde y mañana por la mañana la disputa de la sexta edición de la Bandeira Cidade da Coruña –la quinta en el caso de la competición femenina, la Euskotren–, una cita en la que, si en la primera y segunda jornada la “Santa Olalla” no pudo remar en igualdad de condiciones que sus adversarios –”el rendimiento no fue real porque la tripulación no era la real”, señala el técnico Pendo–, en esta balanza parte, de inicio, equilibrada. “Tenemos que centrarnos en dar nuestro verdadero potenciar”, añade el preparador y remero de la trainera, “tenemos muchas papeletas de subir nuestro nivel”.

Remar en “casa”

Y no solo por el regreso del patrón titular a la formación aresana, si no también por poder competir en “casa”, o al menos cerca de ella, lo que ha permitido a la trainera de la villa llevar a cabo varios de sus entrenamientos en las aguas herculinas. “El mar es muy diferente al del País Vasco”, analiza el entrenador, “y ellos se lo van a encontrar, como se dice, de sopetón, y lleva acostumbrarse”. Un camino que los de Ares ya avanzaron a lo largo de esta semana, por lo que esperan resarcirse de un primer de semana de competición en la Eusko Label Liga que se podría definir como discreto.



“Siempre cuentas que un fin de semana te va a salir mal”, señala Pendo, recordando los fatídicos días de la pasada campaña en Zierbena, cita de que prácticamente se cumple un año, “y tuvimos la mala suerte de que fuese el primero. Ahora no podemos ceder nada más”, sentencia.



Y es que con esta desventaja inicial, los remeros aresanos viven este fin de semana el que esperan sea su renacer en la máxima competición del banco fijo estatal, comenzando esta tarde a las 18.33 horas y mañana a partir de las 12.13 un nuevo camino de cara a la permanencia.