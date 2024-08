Ares recibirá a las traineras gallegas este domingo

La concejala de deportes, Alma Barrón, el presidente de la Liga Galega de Traiñeiras, Javier Rodríguez, y representantes del Club de Remo de Ares se reunían ayer en el paseo marítimo de la ciudad con motivo de la presentación de la próxima cita deportiva que recalará en la localidad, su XVII Bandeira Concello de Ares.



Barrón animaba a los aresanos a “volcarse coa Santa Olalla e tinguir o municipio de azul, porque ese é o mellor xeito de recoñecer o traballo do Club de Remo, que segue amosando o seu sentido do esforzo e da humildade”. La concejala aprovechaba el acto para poner el foco sobre la cantera local, enfatizando “que a bravura xabrenta está tamén no futuro, e esa é unha das mellores novas”. Se unía al elogio alguien con conocimientos de primera mano al respecto, el presidente del club local, Germán Sánchez; resaltaba que de ese grupo ya reman con la primera división “catro cativos que subiron novos e que son exemplo da calidade da nosa canteira”.



No se olvidaba tampoco de la afición local, un colectivo con mucho arraigo y al que esta temporada su trainera da alegría tras alegría, invicta en todas sus pruebas en lo que a marcas temporales se refiere, con una sola bandera cedida, a causa de una penalización. “Á veciñanza só se lle pode dar as grazas, porque está totalmente volcada co remo”, decía Sánchez, “son o primeiro en saber que o domingo en Ares non se colle, e aí só se pode sentir orgullo”.

Tal día será el 11 de agosto, en el que a partir de las 17.00 horas seguidores y curiosos por igual podrán presenciar la regata desde una posición privilegiada en los alrededores del puerto, a lo largo de una tarde en la que, como se espera desde el ayuntamiento, “toda a vila remará da man”.

Aguas familiares



La semana pasada era el club de Cedeira el que ejercía como anfitrión para las tripulaciones de la liga B, y ya antes de lanzarse al agua el técnico y remero Joaquín Montero explicaba que las banderas propias podían ser más complicadas de lo esperado. “Aunque estás de remar allí todo el año, los nervios juegan malas pasadas, gestionar eso es la clave”, contaba, un sentimiento en parte compartido por José Manuel Peláez, “Pendo”, entrenador del conjunto arenaso.

“Van con muchas ganas de hacerlo bien delante de la gente de casa, algo que puede ser bueno o malo según cómo se gestione”, opinaba. La familiarización con sus aguas —si bien se trata de un campo de regatas algo supeditado al clima—, el hecho de no tener que desplazarse y el ambiente generado por el público, de los mejores en toda Galicia para Peláez, son factores que el técnico considera pueden jugar aún más a favor de los indiscutibles cabezas de serie esta temporada.