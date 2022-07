Ares pincha en Sestao y cae hasta la última posición

Lo intentó hasta el final la “Santa Olalla de Lubre” en la Bandera de Sestao, séptima regata de la temporada en la Eusko Label Liga, pero un último largo discreto, que comenzó con una maniobra defectuosa en la tercera ciaboga, anticipó un kilómetro final duro que la trai-nera de Ares no fue capaz de remontar.



Último en la primera tanda, el desarrollo de la Bandera depararía, con todo, una buena noticia. En la segunda serie, Lekittarra Elecnor empeoró, y con cerca de once segundos, el crono de la “Santa Olalla”, lo que permitió a la tripulación aresana no finalizar la regata en la última plaza. No obstante, la buena actuación de Cabo da Cruz, que salió en la misma tanda de Ares y logró una holgada victoria, le proporcionó seis puntos –fue séptimo– que lo sacan del farolillo rojo de la Eusko Label, en detrimento precisamente de Ares. Un punto en la general (18 Ares y 19 Cabo) separa a las dos traineras gallegas, que ocupan, respectivamente, plaza de descenso y promoción. Con 22 está Ondarroa Cikautxo. Santurtzi (27) y Lekittarra (28) son los siguientes en la tabla, que después da un salto hasta los 45 puntos.

Cabo superior

La primera tanda de la regata en el Nervión estuvo dominada prácticamente desde el principio por Cabo da Cruz, que parecía querer olvidar rápido su aciago fin de semana pasado. Lideró la prueba en el primer largo, aunque Ares, que volvió a verse perjudicada en el sorteo de calles, acechaba a un solo segundo, pero la regata cambió en la vuelta, con la corriente del centro del cauce, que penalizó sobre todo a la “Santa Olalla”. De la segunda ciaboga ya salió última, a siete segundos del líder, tres de Santurtzi y dos de Ondarroa. Aunque fue perdiendo tiempo en el tercer largo con respecto al líder, la prueba se comprimió.

Dos segundos separaban a tres traineras, con Ares con uno de ventaja sobre Ondarroa y a uno de Santurtzi, pero fue en la maniobra de la boya donde el equipo que prepara “Pendo” perdió un tiempo precioso que no recuperaría. Hoy, la cita es muy cerca, en Santurtzi, y empieza a las 12.13 horas.