Antía Otero y Alicia Barreiro, cuartas en las citas estatales

Con las ciudades de La Nucía, Logroño y Jerez de la Frontera como sedes, los atletas de la comarca hicieron frente el pasado fin de semana a tres citas nacionales, con motivo de la disputa del Campeonato de España sub 16, sub 18 por selecciones y de veteranos, respectivamente.

En la primera de las citas, en tierras alicantinas, los mejores resultados llegaron gracias a Antía Otero Vilar. La del Atletismo Narón se quedó muy cerca del podio en el concurso de lanzamiento de jabalina, en el que fue cuarta con un mejor intento de 40,57 metros. Por su parte, su compañero Gael Varela fue decimoquinto en la final de 1.500 obstáculos, mientras que Irma Veiguela Tizón –Ría Ferrol– no pudo conseguir acceder a la final en los 600 metros, cruzando la meta en la cuarta plaza de su semifinal, con un tiempo de 1:39.56.



Mientras, en Logroño, y formando parte del equipo “irmandiño” sub 18, la plusmarquista gallega Alicia Barreiro López –Ría Ferrol– se quedó también muy cerca de colgarse una medalla. La ferrolana fue cuarta en la final A de los 400 vallas –1:03.29–, a centésimas del cajón. Un podio un poco más alejado en el relevo 4x400 mixto, con el equipo gallego quinto y que dejó al combinado de Galicia en la sexta plaza entre un total de 17 selecciones participantes.

Veteranos

En el estadio de Chapín, con los veteranos como estrellas, el Atletismo Narón se hizo con siete medallas, con Carlos Ferrer y Juan Luis Paz colgándose tres y dos respectivamente. El primero fue plata en 100 vallas y altura y bronce en 300 vallas M60, mientras que Paz ganó en el hectómetros vallas M50 y fue tercero en salto de altura. Un medallero que aumentó el pontés Esteban Díaz, en su caso con la tercera plaza en 3.000 obstáculos M40.

Ferrer y Díaz

Autonómico: Dobletes para Claudia Lendoiro y Sergio González, del Narón, en las pruebas gallegas sub 10 y 12

En Galicia, el foco de atención del atletismo local estuvo en pistas Josefina Salgado, en Pereiro de Aguiar, Ourense, con la disputa del Campeonato Autonómico sub 10 y sub 12, con la participación del Atletismo Narón, Ferrol Atletismo, Ría Ferrol y Olympo de As Pontes. Una prueba en la que los podios llegaron gracias a la actuación de la delegación naronesa, con once preseas como botín en la competición ourensana. Así, en la franja de edad sub 10 hubo doblete local en el concurso de lanzamiento de pelota, con el triunfo de Claudia Lendoiro Rey –25,41 metros– y la plata de su compañera Carla Piñeiro Vázquez –23,90–. Un podio que volvería a pisar Lendoiro, en esta ocasión al ser subcampeona en peso, con 7,54 metros. También en esta segunda posición terminó su compañero Brais Castiñeira Vigo –500 metros–, mientras que Carme Paredes y Gael Seijido fueron bronce en 1.000 marcha, al igual que el equipo de relevos femenino 4x50 metros.

En el cuadro sub 12, Sergio González Gandoy regresó con un oro y un bronce, gracias a su triunfo en 500 metros y a la tercera posición en salto de longitud. Un concurso, este último, en el que su compañera Valeria Mera fue segunda. Martín González, por su parte, acabó tercero en la carrera de los 60 metros.