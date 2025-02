Antequera, Valencia y Castellón, los lugares a conquistar por los deportistas ferrolanos

Ainhoa Pinilla, Erika Fernández, Paula Ngoye, Antía Otero, Adriana Castiñeira y Esteban Díaz son las grandes esperanzas locales en el Campeonato de España de lanzamientos largos y de pista corta que se celebran este fin de semana.



Los representantes de Ferrolterra competirán en tres puntos distintos del territorio nacional (Antequera, Valencia y Castellón) por poner el nombre de su tierra lo más alto posible.



En la localidad malagueña competirá Esteban Díaz en el 3000. El deportista del Atletismo Narón saltará al tartán a las 20.15 horas. Sus otros compañeros, tendrán que esperar hasta el domingo para poder demostrar su valía.



La más madrugadora será Antía Otero, que abrirá la competición celebrada en Castellón (10.00 horas). La naronesa, ahora en el Cidade de Lugones, tratará de subirse al podio de la categoría sub 18 de lanzamiento de jabalina. Poco después, sobre las 11.40 horas, Erika Fernández y Paula Ngoye lucharán por las medallas en lanzamiento de disco sub 20. Por último, será el turno de Adriana Casteñeira, que se encuentra en Valencia para disputar el Campeonato de España ‘short track’ sub 18. La joven ferrolana, que pertenece al Coruña Comarca, comenzará el concurso de altura a las 10.25 horas.