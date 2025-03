Antequera, Castellón y Valencia, testigos de la calidad de Ferrolterra

Adriana Castiñeira, Irma Veiguela, Esteban Díaz, Ainhoa Pinilla, Antía Otero, Erika Fernández y Paula Ngoye dejaron muy alto el nombre de Ferrolterra en los distintos Campeonatos de España en los que participaron este fin de semana. Los deportistas de la comarca compitieron en distintos puntos de España en el que dejaron su impronta.



El primero en saltar al tartán fue Esteban Díaz en Antequera. El atleta del Narón tuvo un gran actuación en la prueba de 3.000 metros en la categoría máster 40. El naronés finalizó en un gran noveno lugar, a pesar del gran nivel que hubo, demostrando que puede luchar de tú a tú contra los mejores corredores de fondo del panorama nacional.



Poco después, en Valencia, fue el turno de Adriana Castiñeira en altura y de Irma Veiguela, en el 800. La primera de ellas finalizó en quinta posición tras igualar su marca personal, 1,60 metros, en un concurso muy igualado. La segunda, que compite bajo los colores del Ourense Atletismo, acabó séptima.



A continuación, en Castellón, Ainhoa Pinilla (jabalina sub 23), Antía Otero (jabalina sub 18), Erika Fernández y Paula Ngoye (disco sub 20), lograron algunos de los mejores resultados. Pinilla acabó en el cuarto puesto, mientras que Otero fue sexta. Pero sin duda, la mejor clasificada fue Ngoye que se colgó el bronce, con Fernández ocupando la décima plaza.